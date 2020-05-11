Как в российских колониях бунтуют заключенные 11.05.2020, 14:04

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Крупнейшие тюремные восстания последних лет.

Бунты в колониях проходят регулярно — заключенные восстают из-за пыток, поборов и унижений. Силовики считают, что волнения вызывают «провокации правозащитников», поддержка с воли и капризы самих заключенных. После бунтов заключенным предъявляют новые обвинения: в массовых беспорядках и дезорганизации работы колонии. Вспоминаем крупнейшие бунты последних лет и напоминаем, чем они закончились, пишет mbk.news.

Ноябрь 2012, Копейск

Бунт в копейской ИК-6 стал самым крупным за десятилетие. 24 ноября около 250 заключенных колонии строгого режима вышли на крышу здания и смотровую вышку и вывесили плакаты с надписью «Люди, помогите». По версии ФСИН, они якобы требовали улучшить условия их содержания и выпустить нескольких человек из ШИЗО. Но у ОНК и родственников заключенных были другие сведения — по их словам, заключенные устали от поборов и издевательств.

К бунту присоединились и близкие заключенных — еще около 250 человек пришли к стенам колонии. На следующий день родственников разогнал ОМОН и задержал 38 человек, но еще 60 остались стоять дальше. Бунт стих 27 ноября. Около 20 заключенных обвинили в дезорганизации работы колонии, еще часть участников обвинили в применении насилия против силовиков. На руководство колонии тоже возбудили дело — за превышение полномочий бывшего начальника Дениса Механова приговорили к трем годам условно.

Ноябрь 2016, Можайск

Волнения коснулись и детских колоний. 21 ноября 2016 года заключенные Можайской воспитательной колонии закрылись в корпусе с облегченными условиями содержания и потребовали «нормального отношения». По версии силовиков, некоторые заключенные выкрикивали «АУЕ» и требовали перевода во «взрослую» колонию.

Осужденные Можайской колонии. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бунт продлился ночь — закончились волнения после того, как в колонию приехали родственники заключенных и смогли с ними поговорить. Подростки, которых посчитали организаторами бунта, получили до четырех лет колонии — их обвинили в массовых беспорядках. О том, как проходил процесс, читайте материал Зои Световой.

Октябрь 2018, Омск

В Омской ИК-6 7 октября начались волнения — заключенные вывесили баннеры с надписями «Спасите» и «Помогите», а позже устроили голодовку. По словам правозащитников, заключенные выступали против пыток и издевательств со стороны «активистов» — так называют заключенных, связанных с руководством колонии.

ФСИН назвала бунт «массовой дракой» за освобождение сокамерников из ШИЗО, в которой участвовали 150 человек. Пострадали 39 человек. Неизвестно, стали ли участники волнений фигурантами дела о дезорганизации работы колонии — его еще во время бунта возбудил СК.

Апрель 2020, Ангарск

Бунт в ИК-15 строгого режима в Ангарске закончился жертвами — в колонии после волнений нашли тело одного человека. 9 апреля заключенный колонии пожаловался на избиения и попросил «принять какие-то меры». В волнениях участвовало около 300 человек — по их итогам сгорела промышленная зона колонии.

Бунт в ИК-15 Ангарска. Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

По итогам бунта СК возбудил два уголовных дела — адвокаты говорят, что подозреваемых по этому делу тоже пытают. Неизвестной остается судьба 65 заключенных, которых вывезли из колонии.