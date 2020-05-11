Вспышка COVID-19 в Ивацевичском районе: заражения обнаружены сразу в двух деревнях 11.05.2020, 14:22

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Новые случаи инфицирования в Брестской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!":

"Очень много людей с подозрением на коронавирус поступает в Ивацевичскую центральную районную больницу из деревни Речки. Есть также люди из деревни Любищицы Ивацевичского района", - пишет читатель.

"В Центральной районной больнице Ивацевичей – около 50 человек с пневмониями. Больше половины – из деревень возле райцентра", - сообщает источник в больнице Ивацевичей.

"Из зараженных жителей деревни Речки – много прихожан из местной протестантской церкви. Некоторых отвезли в Ивацевичи", - говорит житель деревни, с которым редакция канала связалась через соцсети.

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