Der Spiegel утверждает, что Си Цзиньпин просил ВОЗ отложить объявление пандемии 11.05.2020, 14:55

Си Цзиньпин

В организации назвали это неправдой.

Китай добивался того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила меры глобального оповещения о серьезности вспышки коронавируса. Об этом со ссылкой на источники в разведке ФРГ сообщило 8 мая издание Der Spiegel, пишет "Гордон".

По сведениям журналистов, 21 января председатель КНР Си Цзиньпин звонил генеральному секретарю ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу и просил повременить с объявлением пандемии. Также лидер Китая якобы пытался скрыть информацию о передаче вируса от человека человеку.

По оценкам немецкой разведки, Китай потратил от четырех до шести недель на попытки приуменьшить масштабы эпидемии, что замедлило борьбу с ней.

Пресс-служба ВОЗ 9 мая отреагировала на заметку Der Spiegel релизом, в котором утверждалось, что Си Цзиньпин и Гебрейесус никогда не разговаривали по телефону. Сообщение немецкого издания названо фальшивым и не соответствующим действительности. Кроме того, 20 января Китай официально подтвердил возможность передачи коронавируса от человека к человеку.

"Такие неточные сообщения отвлекают от усилий ВОЗ и всего мира по прекращению пандемии COVID-19", – подчеркивается в релизе.