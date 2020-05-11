Фотограф сделал археологическое открытие не выходя из дома 11.05.2020, 15:40

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Раскопки по всему миру приостановлены, но открытия все еще делаются благодаря аэрофотосъемке и технологиям сканирования.

Британский свадебный фотограф Крис Седден утверждает, что именно они помогли ему заметить неизвестный объект рядом с домом, пишет «Нож».

Седден временно остался без работы и коротал время за изучением карт южного Дербишира. Недалеко от реки Трент он заметил нечто странное: коричневые пятна необычной формы на траве. Во время засухи похожие пятна находят рядом со Стоунхенджем — они указывают на то, что раньше там тоже стояли камни.

Британец предположил, что он обнаружил следы древнего каменного сооружения. Его теорию косвенно подтверждают другие археологические находки, которые уже были сделаны на этой местности, а также размер пятен.

Чтобы рассказать исследователям про свое открытие, Седден записался на онлайн-курс археологии, где собираются такие же энтузиасты из 69 стран мира и учатся читать карты и анализировать свои находки.

Профессиональные археологи заинтересовались открытием Седдена. «Это выглядит как действительно стоящая вещь, — говорит Лиза Уэсткотт Уилкинс, одна из кураторов программы. — Конечно, нам не терпится приехать туда и начать исследования».