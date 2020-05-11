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В Беларуси резко похолодает до 0 градусов

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  • 11.05.2020, 15:55
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В Беларуси резко похолодает до 0 градусов

Обещают даже мокрый снег.

Сегодня, 11 мая, в Минске будет до +24 днем и +15-17 ночью, а днем во вторник не теплее +4. Ночью — с высокой вероятностью гроза, утром — дождь, а днем — сильный мокрый снег. Об этом сообщает Белгидромет. С четверга снова начнет теплеть, но выше +14 температура до воскресенья не поднимется.

В Могилеве, Витебске, Гомеле и Бресте ожидается примерно такая же температура, а в Гродно утром во вторник и вовсе обещают около 0.


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