Неучтенные 1 11.05.2020, 16:11

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Реальная смертность от COVID-2019 в Москве почти в три раза выше официальных показателей.

Накануне на портале открытых данных правительства Москвы было опубликовано общее число умерших в городе за апрель 2020 года. Согласно данным столичного управления ЗАГС, в прошлом месяце было зарегистрировано 11 846 смертей. Это выше средних значений на 19% — в столице умерло как минимум на 1855 человек больше, чем обычно, пишет «Новая газета».

При этом, по официальной статистике, за прошедший месяц жертвами COVID-19 в городе стали 658 человек. По данным университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% — самый низкий среди стран, где больше 40 тысяч заболевших.

Специалисты отмечают, что уровень смертности от коронавируса в России выглядит неправдоподобно.

Речь может идти не о намеренной манипуляции, а о несовершенстве методик: статистические ведомства во всем мире оказались не готовы к оперативной работе в условиях пандемии.

Однако даже не учтенные жертвы коронавируса отражаются в общей статистике смертности. «Новая» при помощи экспертов попыталась более объективно оценить вклад пандемии в рост числа умерших в Москве.

Смерти не спрячешь

С самого начала эпидемии многие страны столкнулись с трудностями в учете умерших. Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по регистрации смертей от COVID-19 только 16 апреля — к этому времени жертвами инфекции во всем мире стали почти 150 тысяч человек.

Реальное число жертв коронавируса может отражать «избыточная» смертность — оценка того, насколько общее количество смертей от всех причин в течение эпидемии было выше среднего. В некоторых странах этот показатель начал расти еще в марте.

Журналисты New York Times подсчитали, что в 17 странах в общей сложности умерло на 63 тысячи человек больше, чем показывает официальная статистика жертв COVID-19. В частности, в Италии смертность выросла на 49%: число смертей было выше обычного на 24 600 человек, из которых в число жертв коронавируса попали только 13 710 погибших.

До России волна эпидемии дошла через несколько недель. Первые смерти пациентов с коронавирусом были зафиксированы еще в марте, однако число умерших начало расти в середине апреля.

Специалисты отмечают, что основная причина апрельского роста смертности — эпидемия и принимаемые в ответ на нее меры: это могут быть как умершие непосредственно от коронавируса, но не попавшие в официальную статистику, так и люди, смерть которых связана с перепрофилированием системы здравоохранения и другими факторами, вызванными вспышкой COVID-19.

Примерно столько же смертей, сколько в этом апреле, фиксируется в Москве во время вспышек гриппа: например, в декабре 2016 года в Москве умерли 12 080 человек, а в январе 2019-го — 12 037 человек. За 15 лет смертность резко выросла лишь один раз — летом 2010 года, когда в город пришла аномальная жара и смог от лесных пожаров: в августе общее количество смертей превысило 15 тысяч человек.

Как мы считали

Для расчета среднего уровня смертности в апреле мы использовали данные о ежемесячной смертности, опубликованные в ЕМИСС, так как они охватывают больший период — с 2006 по 2019 год, тогда как на московском портале открытых данных доступна информация только за последние 10 лет. По подсчетам «Новой», среднее число умерших в апреле за 14 лет составляет 9991 человек. Специалисты используют более сложные методы оценки ожидаемой смертности — в частности, избавляются от сезонности. Такие расчеты позволяют уменьшить погрешность, однако дают тот же результат с точностью до нескольких человек.

Опрошенные «Новой» эксперты считают, что число умерших может быть и выше. «Пока мы только видим, что рост смертности большой, и в разы больше, чем официальное количество смертей от коронавируса. Сколько это «в разы» получится в итоге — в два, три или больше — мы пока не знаем», — объясняет директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников.

«Дополнительных смертей за апрель явно больше, чем зарегистрированных смертей от коронавируса. Они могут быть прямые — это те люди, у которых тест не показал положительный результат, а потом они скончались. С другой стороны, это могут быть косвенные жертвы, потому что сейчас вся медицина мобилизована под борьбу с эпидемией, и многим людям может быть тяжело получить медицинскую помощь по другим заболеваниям или дождаться скорой. Такие люди тоже будут среди неучтенных смертей», — говорит доцент РАНХиГС Татьяна Михайлова.

Доцент Института демографии Высшей школы экономики Сергей Тимонин рассказал изданию The Moscow Times, что в официальную статистику по Москве попали только 35% умерших с диагнозом «коронавирус». По его словам, данные Минздрава показывают, что в городе умерли еще около полутора тысяч человек с COVID-19 — это чуть меньше, чем рассчитанное «Новой» количество сверхнормативных смертей — однако врачи пришли к выводу, что в их случае вирус не был основной причиной смерти.

Овчинников согласен, что основная причина — нагрузка на систему здравоохранения из-за коронавируса, однако отмечает, что число умерших могло вырасти из-за кризиса и самоизоляции: «Может быть еще прирост и из-за режима карантина, хотя тут мы пока плаваем вслепую, у нас нет данных для того, чтобы это оценить. Понятно, что карантин действует в обе стороны: он снижает количество ДТП и несчастных случаев на улице, уменьшает риски подцепить какую-нибудь другую заразу, не коронавирус, для пожилых людей, при этом может давать рост [смертности] из-за домашнего насилия, самоубийств и так далее».

Сложности учета

Официальное число погибших в столице от коронавируса за прошедший месяц составляет 658 человек — это в 2,8 раза меньше, чем количество сверхнормативных смертей. В других странах эти показатели отличаются не так сильно: например, в Великобритании и Швейцарии число жертв COVID-19 меньше количества дополнительных смертей примерно в полтора раза, а в Испании и Франции — в 1,3 раза.

В России власти нередко манипулируют статистикой по смертности. Бывший сотрудник Росстата на условиях анонимности рассказал «Новой», что ситуация ухудшилась еще после майских указов президента Владимира Путина, в соответствии с которыми регионы были обязаны обеспечить снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, новообразований и других причин.

«Из-за майских указов статистика по причинам смерти в России перестала отражать действительность. Президент озвучил цели, которые заведомо невыполнимы, поэтому областные минздравы начали искажать цифры. Очень удобная причина — проблемы с нервной системой, туда перекидывают сердце и прочее, когда хотят сделать статистику получше.

Теперь никто не понимает, как по годам меняется смертность от разных причин, она настолько искажена, что ей нельзя пользоваться», — рассказал собеседник газеты.

Данные о числе зарегистрированных смертей публикуются в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, после чего информация передается в Росстат. Бывший сотрудник ведомства объяснил «Новой», что данные в реестр заносят руками работники региональных загсов:

«Они иногда ошибаются, вводят неполную информацию, некорректный возраст, неправильную причину смерти. А как только система видит логическую ошибку, она вообще блокирует эту смерть, она до Росстата не доходит. Могут посчитать одного человека два раза, например, указать предварительную причину смерти, могут зарегистрировать смерть не по месту прописки, а по месту фактической смерти». По его словам, такие ошибки не всегда находят, из-за чего количество смертей может отличаться в разных источниках.

Росстат пока не опубликовал данные о числе умерших за апрель по регионам страны. В ведомстве сообщили «Новой», что оперативные данные за прошедший месяц будут опубликованы в последней декаде мая.