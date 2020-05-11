«У него был положительный тест на коронавирус, а причиной смерти написали цирроз печени» 4 11.05.2020, 16:23

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В Беларуси умер 43-летний сотрудник ОАО «Пеленг».

На минском ОАО «Пеленг» умерли двое сотрудников с положительным тестом на COVID-19- Андрей Фурс и Анатолий Тареев. Еще пятеро сотрудников заразились коронавирусом, сейчас они дома и в больницах. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Сергей Поддубоцкий, передает «Радыё Свабода».

«Оба были больны коронавирусом, они лежали в больнице. У 67-летнего Анатолия Тареева была двусторонняя пневмония. 43-летний Андрей Фурс холост, родители умерли, у него осталась сестра. Был машинистом резальных машин. Он лежал в больнице две недели, для всех было неожиданно».

Сергей Поддубоцкий был удивлен, что пресса этим заинтересовалась.

«Зачем пережевывать трагедию человека? У нас обычное предприятие, не секретное. Почему такой ажиотаж и вопрос к нашей компании?» - сказал он.

ОАО «Пеленг» - ведущее предприятие оптико-механической и оптоэлектронной промышленности в стране, член Государственного военно-промышленного комитета. Компания производит метеорологическое оборудование, приборы для космических аппаратов, технику и военное оборудование.

Андрей Фурс умер 8 мая, сообщил его друг Валерий.

«Я точно не помню, когда его положили в 5-ю больницу. Его быстро забрали, он даже не успел взять с собой какие-то вещи. У него была высокая температура, затрудненное дыхание, одышка. Ему было трудно разговаривать по телефону, он не мог нормально разговаривать даже минуту, просил не звонить часто. Он сказал, что ему предложили принимать китайские таблетки и взяли с него расписку под это, что он соглашается. Кажется, 4 мая он сказал, что у него был положительный тест на коронавирус. Потом я узнал от его родственников, что причиной смерти написали цирроз печени. И это при том, что он не пил алкоголь. Его кремировали».

Андрей Фурс проработал в «Пеленге» 12 лет. Он был прихожанином Минского кафедрального собора, пел в хоре Gloria. По словам друзей, «был примером истинного тихого христианства».

Анатолий Тареев, который работал начальником отдела оптических систем предприятия «Пеленг», умер 27 апреля. Он провел около трех недель в Минской районной больнице в Боровлянах, куда был госпитализирован с пневмонией, его подключали в ИВЛ. Его похоронили в закрытом гробу. Анатолий Тареев занимался лазерными прицелами, в базе патентов Беларуси на его имя зарегистрировано более ста единиц.