На предприятии «Энергоприбор» произошла вспышка COVID-19 1 11.05.2020, 16:58

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Фото: kp.by

Коронавирус подтвержден сразу у трех человек.

Вспышка коронавируса на предприятии "Энергоприбор" в Соснах под Минском. Covid-19 подтвержден у трех человек, пишет Telegram-канал "Баста!".

"На предприятии "Энергоприбор" в поселке Сосны - вспышка коронавируса. Трое сотрудников с подтвержденным - кто дома, кто в больнице. Некоторые вязли отпуска. Остальные ходят и боятся. Руководство пытается скрыть ситуацию. Обработки никакой не делают, дезинфекции. Контакты замалчиваются", - сообщает работник предприятия.

"Забрали одного сотрудника предприятия "Энергоприбор" с двусторонней пневмонией. Сделали тесты. Первый был положительным. Сотрудница - контакт первого уровня, потеря обоняния и вкуса. В субботу тест подтвердился еще у одного работника.

Все заболевшие проживают в Минске. Девушка с подтвержденым диагнозом живет на улице Восточной", - пишет другой сотрудник предприятия.

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