«Раньше такого никогда не было, скорую замечала максимум раз в три месяца» 11.05.2020, 17:23

Как в Минске госпитализируют заразившихся COVID-19.

В Минске дома на улице Неманской врачи в химзащите забрали парня и девушку. Местная жительница рассказала Telegram-каналу "Баста!" подробности.

"Два часа назад скорая увезла парня и девушку из второго подъезда дома на улице Неманской, 80 в Минске, - говорит она. - Ранее скорая приезжала и из этого же подъезда выходил врач в костюме химзащиты. Неоднократно приезжали скорые и в соседние дома в последние дни. Раньше такого никогда не было, скорую замечала максимум раз в три месяца.

Во дворах на детских площадках много родителей с детьми, Никто не соблюдает дистанцию, про нее даже никто не слышал, людей в масках почти нет".

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