Медики из Жодино: Мы должны еще доказать, что работаем с COVID-19, это унизительно 1 11.05.2020, 17:46

Работники рентген-отделения возмущены крайне низкими выплатами.

На редакционную почту onliner.by свои расчетники прислали работники рентген-отделения из Жодино.

«Работаем в рентген-отделении, — пишут врачи-рентгенологи, врачи-лаборанты и санитарки. — Хотим, чтобы вы обнародовали наши расчетные листы. Анонимности мы не хотим. Даже наоборот, хотим гласности. Хотим положить конец самоуправству.

Мы работаем в рентген-кабинете единственной в городе поликлиники, и очевидно, что большинство больных проходят через наш кабинет. Лаборанты непосредственно контактируют с пациентами, врачи находятся в одном и том же кабинете, санитарки обрабатывают поверхности после каждого. Нам не заплатили за работу с COVID-больными ни копейки. Мы за рабочий день выставляем около 20 диагнозов „пневмония“, у некоторых мы знаем, что есть COVID.

Получив расчетные, мы обратились в профсоюз области. На что нам был дан ответ, что мы должны еще доказать и подтвердить, что работаем с COVID. Все списки больных с подтвержденными диагнозами мы должны сопоставить с нашими рабочими журналами и предоставить комиссии. Мы это сделаем, хотя нужно провести огромный фронт работы, списки очень большие. Но мы считаем просто унизительным то, что должны доказывать очевидное».

«Еще хотим добавить по доплате в стационаре. У нас перепрофилирован терапевтический корпус в инфекционный. Лаборанты, работающие там, должны были получить по приказу 131 (п. 2.2), это 1300 рублей. В итоге получили они по 200—250 рублей. Каким-то образом их пытались рассчитать по пункту 2.1 как амбулаторно-поликлинических сотрудников, и даже этого не получилось, — отмечается в письме. — Также хотим добавить, что не заплатили терапевтам, работникам скорой помощи. Очень хотелось бы этим письмом призывать к совести ответственных за эти выплаты».

Официально

По словам главврача Жодинской центральной городской больницы, к которой относится поликлиника, Владимира Циолты, механизм выплат в целом выглядит так: общая сумма доплаты делится на количество рабочих часов в месяце (у медиков это 158,5 часа), высчитывается доплата за час и дальше уже все зависит от того, сколько часов отработает медик.

— Министерство здравоохранения прислало письмо-разъяснение по поводу указа №131. В нем указано, каким образом производится оплата, — рассказал главврач Жодинской центральной городской больницы Владимир Циолта. — Оплата зависит от выработанных часов. То есть, допустим, сегодня ты делаешь рентген-снимки и попадаются пациенты с COVID-19 или с подозрением на него, значит, ты получаешь оплату на отработанную смену. К примеру, 8 часов рабочая смена, значит, получаешь доплату за 8 часов. Завтра ты тоже работаешь как рентген-лаборант, но у тебя нет этих пациентов, значит, ты не получаешь эту доплату.

Что касается работников инфекционного корпуса, то они получили доплату за апрель. Но инфекционный корпус у нас открыт и работает только с 15 апреля. Плюс не на все отработанные часы идет эта оплата.

Мы людям все разъясняем, но они читают только указ Лукашенко, где указаны большие цифры, к примеру, 3000, 1500, 900 рублей. Они прочитали, посмотрели, что попадают под эти категории, и считают, что за апрель им должны дать дополнительно эти деньги. Но нет, такие суммы будут только у тех, кто отработал целый месяц и все часы провел в контакте.

В Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения утверждают, что о ситуации в Жодино знают, и уже говорили по этому поводу с главврачом.

— Разъяснение Минздрава по поводу указа №131 пришло только 8 мая, — говорят в профсоюзе. — Руководитель ЦГБ пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен, в ситуации разберутся, и если те, кому положены доплаты, не получили их, то они им будут начислены.