Коронавирус в Печах: тела умерших выносят ночью в черных мешках 11.05.2020, 17:56

Люди болеют целыми подъездами.

Вспышка коронавируса в военном городке Печи в Борисове. Есть умершие. Жительница Борисова рассказала Telegram-каналу "Баста!" подробности о распространении эпидемии среди ее соседей.

"Военный городок Печи, - пишет она. - Уже есть умершие среди гражданского населения. Только за первую неделю мая умерли дома пожилая пара, несколько отставников, вдова офицера. Трупы выносили ночью в черных мешках. Похороны не проводятся.

Много заболевших с пневмонией. Болеют целыми подъездами.

Из дома №12 на улице Серебренникова выносили два мешка. Еще отставник из дома №2 и кто-то из дома №5. Еще в марте из Москвы от родственников приехал командир роты, майор. Как позже выяснилось, у него обнаружили Covid-19. Тогда всю его роту отправили в полевые условия на карантин.

В апреле хоронили женщину из дома №5, ее сбила машина. Были соседи и родственники погибшей из других городов. После этого в Барановичах умер мужчина, который был в Борисове на похоронах, родственник из Питера. Шесть пожилых женщин из этого подъезда забрали с пневмонией в больницу. Некоторых уже выписали.

Мы с мужем уже месяц сидим дома в отпуске за свой счет. Соблюдаем все меры предосторожности. Через неделю я выхожу на работу и переживаю за свою безопасность. Работаю в "одном окне", прием посетителей. Руководство отдела не принимает никаких мер по организации дистанцирования посетителей. В помещении в очереди стоит много людей".

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