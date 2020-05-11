В РФ за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом 8 11.05.2020, 18:14

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иллюстрационное Фото: Reuters

Общее число зараженных в России превысило 221 тысячу.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб. Это максимальный в стране показатель суточной заболеваемости — предыдущий рекорд зафиксировали 7 мая, когда было обнаружено 11,2 тыс. инфицированных, передает РБК.

По данным штаба, почти у половины из новых зараженных (46,5%) не было клинических проявлений болезни.

Наибольшее число зараженных (6169 человек) за последние 24 часа обнаружили в Москве. Таким образом, общее число инфицированных в столице превысило 115,9 тыс. На втором месте по количеству случаев заболевания остается Подмосковье, где COVID-19 за сутки выявили у 1079 человек (всего заразились 21,6 тыс.)., на третьем — Санкт-Петербург. Всего в городе подтверждено 7711 случаев заболевания, за сутки — 307.

В Нижегородской области общее число зараженных превысило 4,7 тыс., в Дагестане — 2,7 тыс., в Мурманской области — 2,4 тыс. С начала распространения инфекции в стране подтверждено 221 344 случая инфицирования. С учетом новых данных Россия должна подняться на третье в мире место по числу заболевших: по информации Университета Джонса Хопкинса, страна обошла по этому показателю Италию (219 тыс.) и Великобританию (220 тыс.).

За сутки в стране от коронавирусной инфекции скончались 94 человека, общее число летальных исходов выросло до 2009. Полностью выздоровели 38,9 тыс. пациентов, из них за последние 24 часа — 5,4 тыс.