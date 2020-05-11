Швеция разрешила строить газопровод Baltic Pipe 4 11.05.2020, 18:40

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Польша намерена завершить строительство Baltic Pipe до 1 октября 2022 года

фото: epa/upg

Власти Швеции выдали последнее разрешение для строительства газопровода из Норвегии в Польшу.

Об этом сообщает польский газотранспортный оператор Gaz-System в понедельник, 11 мая, передает korrespondent.net.

Отмечается, что 7 мая Швеция одобрила прохождение магистрали через свою исключительную экономическую зону. Протяженность шведского участка газопровода составляет 85 км. Общая протяженность морской магистрали составляет 275 км.

Ранее полный набор разрешений был получен в Дании и Польше. Строить газопровод будет итальянский подрядчик Saipem.

"Это решение показало, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Евросоюза для укрепления сотрудничества между государствами-членами и, возможно, прежде всего, для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", – заявил президент Gaz-System Томаш Стемпень.

Напомним, 4 мая в Польше дали старт строительству газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил по национальному ТВ президент страны Анджей Дуда. Он подчеркнул, что в итоге газ сможет получать и Украина.

Проект Baltic Pipe предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода – 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство Польша намерена до 1 октября 2022 года.

Стоимость проекта составляет более 1,5 млрд евро, из которых почти 267 млн составляют средства Еврокомиссии.