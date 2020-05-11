Байдачный: Так мы позаражаем всех футболистов 2 11.05.2020, 18:54

1,958

Фото: pressball.by

Заслуженный тренер Беларуси призывает остановить футбольный чемпионат.

Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный в разговоре с Tribuna.com высказался за остановку чемпионата.

- У игрока дзержинского «Арсенала» и футболиста «Минска» есть подозрения на коронавирус. Стоит ли сейчас продолжать чемпионат?

– Если люди заболели, то, конечно, надо все останавливать. Если у них подтвердится, то и рядом с ними нужно проверять людей, может, и у них тоже подтвердится. Так мы позаражаем всех футболистов

- Как вы думаете, насколько правильно было проводить матч между «Минском» и «Городеей»? Ведь у «Минска» могут быть еще инфицированные? Тот же матч «Арсенала» и «Гомеля» перенесли.

– Мое личное мнение, я бы вообще чемпионат не проводил бы. Чемпионат без зрителей – а у нас фактически он проходит без зрителей – это не чемпионат. Жизнь людей всегда дороже, чем соревнования, концерты. Это мое личное мнение. Сейчас в Европе начинают проводить чемпионат без зрителей уже после того, как там ситуация пошла на спад, прошли какие-то определенные карантины. Я считаю, что, наверное, они поступают правильно. Не знаю: мы ж не умнее всех в этом мире, мне так кажется.

Я считаю, что массовые мероприятия-то вообще надо закрывать – это да. Чтобы не было бы ни концертов, ни футбольных матчей – все, что связано с большим количеством людей, это ведет к пандемии