В РФ более 300 курсантов и офицеров заразились коронавирусом во время репетиций парада к 9 мая 16 11.05.2020, 19:20

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фото с сайта: online812.ru

Тренировки к параду проходили на полигоне Алабино в Московской области.

В России не менее 376 курсантов военных училищ и офицеров заразились коронавирусом во время репетиций парада к 9 мая. Об этом 11 мая сообщило издание "Проект" со ссылкой на заболевших и их родственников.

Как выяснило издание, тренировки к параду проходили на полигоне Алабино в Московской области трижды в неделю с 25 марта по 16 апреля. Именно 16 апреля президент РФ Владимир Путин объявил об отмене парада Победы и репетиции прекратились (в итоге в РФ состоялся только авиапарад).

Всего в мероприятии должны были принимать участие 15 тыс. человек и около 400 единиц военной техники.

Журналисты пообщались с участниками репетиций и их знакомыми только из шести из более чем 40 частей, институтов и училищ. Поэтому, предполагает издание, число заразившихся военнослужащих и учащихся, "вероятнее всего, в разы больше".

"Проекту" удалось подтвердить следующие случаи инфицирования в российской армии:

Суворовское училище в Твери – заболело 90 курсантов и 16 офицеров;

Нахимовское военно-морское училище – 100 курсантов и 20 офицеров;

Военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова в Москве – 50 курсантов;

Военный университет минобороны в Москве – предположительно, 100 человек.

Число больных в 154-м отдельном комендантском Преображенском полку (дислоцируется в Москве) и воронежской Военно-воздушной академии неизвестно, но, по словам родителей курсантов, речь идет о "массовых заражениях".

Журналисты выяснили, что во время репетиций ношение масок было выборочным. Например, один из из участников репетиций из Военной академии связи имени Буденного рассказал, что их коробка была в масках, однако у многих других военнослужащих их не было. При этом официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков говорил "Комсомольской правде", что во время репетиций принимались "беспрецедентные меры профилактики", чтобы не допустить заболевания личного состава.