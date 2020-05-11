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Коронавирус выявлен у сотрудников телерадиокомпании «Витебск»

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  • 11.05.2020, 19:31
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Коронавирус выявлен у сотрудников телерадиокомпании «Витебск»
фото с сайта: stpvit.by

Съемочные группы госканала продолжают разъезжать по городу, в том числе в школы и на предприятия.

Как минимум, у четырех сотрудников телерадиокомпании "Витебск" подтвержден Covid-19, у шестерых – пневмония. 10 человек – на больничных, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Государственная телерадиокомпания "Витебск" продолжает заражать вирусом своих телезрителей, - пишет читатель. - Несмотря на четыре официально подтвержденных случая Covid-19, шесть пневмоний с потерей обоняния, десяток больничных и два десятка контактов первого уровня среди работников, съемочные группы продолжают разъезжать по городу, в том числе в школы и на предприятия.

Учитывая завтрашнее посещение города Лукашенко, количество групп и маршруты поездок будут увеличены. Директор телерадиокомпании Елена Пантюхова, которая по совместительству является членом "совета республики", спряталась от проблем на даче. Отпуск в сложное время - самое правильное решение для руководителя".

По словам сотрудника телерадиокомпании, с которым мы связались через соцсети, количество подтвержденных случаев Covid-19 среди работников больше четырех.

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