Apple запустила глобальный конкурс для студентов 11.05.2020, 20:01

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Компания предлагает студентам самостоятельно создать приложение за награду.

Американская компания Apple по случаю ежегодной конференции WWDC, посвященной разработчикам, которая на этот раз будет проводиться в Интернете, предлагает студентам самостоятельно создать приложение за награду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BFMTV.

Награда символична - коллекционная куртка в цветах Apple. Для участия в так называемом Swift Student Challenge студенты должны создать приложение на языке программирования Swift, разработкой которого занимается Apple. Зарегистрироваться и представить свой проект нужно до 18 мая.

Как сообщили в компании, каждый может принять участие в Swift Student Challenge. Кандидатам предлагается использовать приложение Swift Playgrounds, доступное на iPad, которое обучает коду с помощью специального интерфейса. Пользователь, в частности, может видеть в реальном времени эффекты своих строк кода.

Отмечается, что 350 молодых победителей будут оцениваться не по сложности их заявки, а по ее актуальности и креативности. При этом проект должен быть личным - групповые проекты не принимаются.