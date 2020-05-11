ЕС готовится ко второй волне коронавируса 3 11.05.2020, 20:17

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Иллюстрационное Фото: ЕРА

Официальное заявление.

Европейская комиссия совместно со странами-членами ЕС принимает меры для укрепления системы медицинского наблюдения и контроля, а также прорабатывает пути коммуникации с населением, на случай "второй волны" коронавируса, которая возможна уже осенью 2020 года.

Об этом во время виртуального брифинга для прессы заявил представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер, сообщает "Укринформ".

По его словам, сейчас Европейский центр по предотвращению болезни и контроля работает над анализом ситуации с учетом возможной второй волны COVID-19 и над мерами, которые должны приниматься в этой связи.

"Исходя из последних оценок рисков, которые были сделаны ECDC, страны-члены должны подготовиться к возможной второй волне инфекции и использовать все возможности для укрепления существующей системы наблюдения. Еврокомиссия намерена и в дальнейшем работать совместно с ECDC и странами-членами, чтобы обеспечить адекватный уровень реагирования и коммуникации, которая является ключевой для того, чтобы все граждане понимали: новая волна возможна, даже если начальная инфекция будет успешно преодолена", - сказал представитель Еврокомиссии.

Еженедельно министры по здравоохранению стран Евросоюза общаются с профильным еврокомиссаром Стеллой Кириакидес в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией, включая обмен информацией о наличии индивидуального защитного оборудования и медицинских приборов для помощи больным. Эта информация, а также состояние и загруженность имеющихся медицинских учреждений оцениваются, по словам де Кеерсмакера, с точки зрения готовности к возможной второй волне коронавируса.