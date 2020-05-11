Из-за долгов на торги выставили часть имущества известного белорусского футболиста и бизнесмена 1 11.05.2020, 20:48

Юрий Курбыко

фото: sb.by

Что продают и почем?

Государственные органы принудительного исполнения из-за долгов выставили на торги четыре торговых помещения, которые принадлежат известному белорусскому футболисту и бизнесмену Юрию Курбыко. Это следует из сообщения на сайте электронной площадки «БелЮрОбеспечение». Что продают и почем — в материале tut.by.

Кто такой Юрий Курбыко?

Юрий Курбыко в 70-е, 80-е и начале 90-х был вратарем минского «Динамо». В 1991 году получил титул лучшего футболиста Беларуси. В начале 2000-х был вице-председателем федерации футбола. С 2014 года — нападающий в составе любительской хоккейной команды «Щит», где играют также Дмитрий Лукашенко и брат Руслана Салея Вадим.

Юрий Курбыко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После завершения карьеры в числе прочего стал заниматься бизнесом, связанным со строительством и сдачей помещений в аренду. Например, он приложил руку к созданию нескольких автомоек, торговых центров (самый известный — «Ленинград») и других объектов коммерческой недвижимости.

Что продают?

Сегодня же стало известно, что у Курбыко есть долги, для погашения которых отдел принудительного исполнения (ОПИ) Ленинского района Минска выставил на торги четыре принадлежащих бизнесмену помещения. Два из них занимают по 9,3 и 9,4 квадратного метра и находятся в торговом центре «Автозапчасти на Лещинского» на одноименной улице.

Фото: «БелЮрОбеспечение»

Начальная цена за одно — около 28,6 тысячи рублей, за другое — около 28,9 тысячи.

Еще два выставленных на торги помещения занимают по 9,3 и 9,5 квадратного метра и находятся в торговом центре «Автомир» на улице Сырокомли. Начальная цена одного — около 18,7 тысячи рублей, второго — около 29,1 тысячи.

Фото: «БелЮрОбеспечение»

Все помещения обременены ипотекой Белинвестбанка. Торги по всем четырем пройдут 28 мая на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».

Когда дело доходит до продажи через ОПИ?

Государственные органы принудительного исполнения входят в состав системы Министерства юстиции и созданы в числе прочего для того, чтобы взыскивать деньги с должников и перечислять их кредиторам. Например, когда решение экономического суда на взыскание задолженности есть, но добровольно оно не исполняется.

В этом случае судебный документ поступает в ОПИ, и судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство. Если на счетах должника есть деньги, то они взыскиваются на погашение долга. А если долг добровольно не гасится в течение семи дней, то судебный исполнитель накладывает арест на имущество (например помещение), продав которое, должник сможет рассчитаться с кредиторами. 10% от суммы долга в таком случае уходит в бюджет.

При этом судебный исполнитель руководствуется принципом соотносимости. Суть его в том, что здание по возможности должно быть близко по стоимости сумме долга. Но если должник сам предлагает конкретный объект на продажу и средств от его продажи хватает для погашения долга — судебный исполнитель удовлетворяет его ходатайство.

Далее имущество передается на реализацию — как правило, на государственную электронную площадку «БелЮрОбеспечение» — и назначается дата торгов. Должник может ходатайствовать о переносе аукциона, но закон позволяет судебному исполнителю как удовлетворить, так и отказать в удовлетворении ходатайства.