Из-за долгов на торги выставили часть имущества известного белорусского футболиста и бизнесмена

Из-за долгов на торги выставили часть имущества известного белорусского футболиста и бизнесмена1
- 11.05.2020, 20:48
Что продают и почем?
Государственные органы принудительного исполнения из-за долгов выставили на торги четыре торговых помещения, которые принадлежат известному белорусскому футболисту и бизнесмену Юрию Курбыко. Это следует из сообщения на сайте электронной площадки «БелЮрОбеспечение». Что продают и почем — в материале tut.by.
Кто такой Юрий Курбыко?
Юрий Курбыко в 70-е, 80-е и начале 90-х был вратарем минского «Динамо». В 1991 году получил титул лучшего футболиста Беларуси. В начале 2000-х был вице-председателем федерации футбола. С 2014 года — нападающий в составе любительской хоккейной команды «Щит», где играют также Дмитрий Лукашенко и брат Руслана Салея Вадим.
После завершения карьеры в числе прочего стал заниматься бизнесом, связанным со строительством и сдачей помещений в аренду. Например, он приложил руку к созданию нескольких автомоек, торговых центров (самый известный — «Ленинград») и других объектов коммерческой недвижимости.
Что продают?
Сегодня же стало известно, что у Курбыко есть долги, для погашения которых отдел принудительного исполнения (ОПИ) Ленинского района Минска выставил на торги четыре принадлежащих бизнесмену помещения. Два из них занимают по 9,3 и 9,4 квадратного метра и находятся в торговом центре «Автозапчасти на Лещинского» на одноименной улице.
Начальная цена за одно — около 28,6 тысячи рублей, за другое — около 28,9 тысячи.
Еще два выставленных на торги помещения занимают по 9,3 и 9,5 квадратного метра и находятся в торговом центре «Автомир» на улице Сырокомли. Начальная цена одного — около 18,7 тысячи рублей, второго — около 29,1 тысячи.
Все помещения обременены ипотекой Белинвестбанка. Торги по всем четырем пройдут 28 мая на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».
Когда дело доходит до продажи через ОПИ?
Государственные органы принудительного исполнения входят в состав системы Министерства юстиции и созданы в числе прочего для того, чтобы взыскивать деньги с должников и перечислять их кредиторам. Например, когда решение экономического суда на взыскание задолженности есть, но добровольно оно не исполняется.
В этом случае судебный документ поступает в ОПИ, и судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство. Если на счетах должника есть деньги, то они взыскиваются на погашение долга. А если долг добровольно не гасится в течение семи дней, то судебный исполнитель накладывает арест на имущество (например помещение), продав которое, должник сможет рассчитаться с кредиторами. 10% от суммы долга в таком случае уходит в бюджет.
При этом судебный исполнитель руководствуется принципом соотносимости. Суть его в том, что здание по возможности должно быть близко по стоимости сумме долга. Но если должник сам предлагает конкретный объект на продажу и средств от его продажи хватает для погашения долга — судебный исполнитель удовлетворяет его ходатайство.
Далее имущество передается на реализацию — как правило, на государственную электронную площадку «БелЮрОбеспечение» — и назначается дата торгов. Должник может ходатайствовать о переносе аукциона, но закон позволяет судебному исполнителю как удовлетворить, так и отказать в удовлетворении ходатайства.