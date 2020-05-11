Канадский хоккеист минского «Динамо»: Мы были в стране, которая абсолютно ничего не сделала

Канадский хоккеист минского «Динамо»: Мы были в стране, которая абсолютно ничего не сделала6
- 11.05.2020, 21:11
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Марк-Андре Граньяни назвал «советы» Лукашенко по лечению коронавируса нелепыми.
Канадский защитник Марк-Андре Граньяни, у которого 30 апреля истек контракт с минским «Динамо», раскритиковал методы борьбы с коронавирусом в Беларуси, передает «Трибуна».
«Слова Лукашенко о лечении коронавируса водкой и сауной? Это было совершенно нелепо.
Это было безумие, вы не знаете, что происходит, и разговариваете со своей семьей в Канаде и в Италии. Вы видите, как реагируют другие страны, но мы были в стране, которая абсолютно ничего не сделала.
Первые несколько недель в городе не было никаких изменений. После мы что-то увидели. Люди получали информацию в интернете. Рестораны были пусты. Некоторые рестораны были закрыты. Стало намного меньше трафика на пути к арене.
Многие из моих одноклубников сдались и уехали из команды, потому что боялись, что Канада закроет свои границы. Ребята боялись не попасть на рейс. Я никогда не паниковал, потому что думал, что самолеты будут летать всегда. Допустим, обычно это три рейса в день, а станет два рейса в неделю. Я не против подождать пару дней.
Мы тренировались пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Ходили на арену. В конце концов, нас не заставляли выходить на лед. Это было неожиданно, но мы тренировались в спортзале пять раз в неделю», – сказал Граньяни в интервью ici.radio-canada.ca.