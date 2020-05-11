Как вырастет за год коммуналка в столичной «однушке» 1 11.05.2020, 21:15

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Подорожали горячая вода и отопление.

В Беларуси с 1 июня подорожало отопление и горячая вода. Это второй этап пятидолларового повышения цен на коммунальные услуги, которое анонсировали еще в конце прошлого года. Tut.by посчитал, как изменится счет за ЖКУ в столичной «однушке» и как в ней вырастет коммуналка за год.

В Беларуси уже несколько лет подряд коммунальные платежи дорожают в два этапа, но не больше чем на 5 долларов в год в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Первое подорожание было 1 января, тогда выросли тарифы практически на все услуги. С 1 июня подорожает горячая вода и отопление. Субсидируемый тариф увеличится с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал.

Стоит отметить, что для тех, кто оплачивает горячее водоснабжение и отопление по экономически обоснованным тарифам, сейчас жировка не потяжелеет. Полный тариф увеличился с 1 января с 88,99 до 92,25 рубля за 1 Гкал и до конца года расти не будет.

Напомним, чаще всего по экономически обоснованным тарифам за отопление и горячую воду платят люди, у которых в собственности имеется одно или несколько жилых помещений, где не зарегистрирован собственник или члены его семьи. Также полную стоимость этих ЖКУ оплачивают в квартирах, где зарегистрированы частные унитарные предприятия, или жилье сдается по договору найма по суткам.

Кроме того, планировалось, что с 1 мая полностью оплачивать теплоснабжение и газ будут белорусы, которые попали в «тунеядскую» базу. Однако правительство перенесло этот срок на 1 мая 2021 года.

Мы посмотрели, как рост тарифов отразится на сумме в жировке за минскую «однушку» с площадью 33,2 квадратного метра. Для расчетов мы взяли фактически потребленное количество услуг жильцами квартиры в апреле 2019 года.

В апреле хозяева квартиры заплатили 74,2 рубля. С учетом подорожания подогрева воды и отопления, скажем, в ноябре этого года им придется заплатить на 2,24 рубля больше — 76,44. Если же посчитать сумму с учетом подорожания всех коммунальных услуг в этом году, то получится, что жировка потяжелеет на 6,45 рубля. Такое же количество услуг в ноябре 2019 стоило 69,99 рубля.