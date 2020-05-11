ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме 11 11.05.2020, 22:42

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ВОЗ призывает страны усилить меры по предотвращению заболеваемости COVID-19.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.

С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое сообщество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.