ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме

ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме11
- 11.05.2020, 22:42
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ВОЗ призывает страны усилить меры по предотвращению заболеваемости COVID-19.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.
С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое сообщество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020