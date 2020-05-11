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Жировичский монастырь отложил празднование юбилея

  • 11.05.2020, 22:12
Жировичский монастырь отложил празднование юбилея

В Жировичском монастыре произошла вспышка коронавируса.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией празднование юбилейных дат в Жировичском монастыре, которые первоначально предполагалось отметить 19-20 мая, переносятся на более поздний срок. Их дату определят после окончания эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба БПЦ.

19-20 мая в Успенском мужском монастыре в Жировичах планировалось отметить три даты: 550-летие Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского мужского монастыря. Планировалось, что в Жировичи приедет Лукашенко. На юбилейные торжества пригласили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Жировичском монастыре произошла вспышка коронавируса. В больницы попали 41 человек. В больнице оказался архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, заместитель Жировичского монастыря и ректор Минской духовной семинарии. 21 апреля Жировичский монастырь приостановил прием пилигримов.


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