Хоккеист Дмитрий Мелешко вылечился от COVID-19 11.05.2020, 22:25

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Дмитрий Мелешко

фото с сайта: tribuna.com

Лечение продлилось около трех недель.

Хоккеист Дмитрий Мелешко вылечился от коронавируса и вернулся домой. Об этом сообщила его супруга Надежда.

Напомним, что о положительном результате теста на COVID-19 у хоккеиста стало известно 21 апреля.

Вскоре его жена Надежда Мелешко сообщила, что у игрока спала температура, но состояние легких ухудшилось.

Лечение от коронавируса в итоге продлилось около трех недель.

Мелешко в недавнем прошлом был хоккеистом сборной Беларуси и минского «Динамо». Сейчас он выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с м Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля.

Тесты были взяты у всей семьи хоккеиста и были отрицательными.