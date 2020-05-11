Хоккеист Дмитрий Мелешко вылечился от COVID-19
- 11.05.2020, 22:25
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Лечение продлилось около трех недель.
Хоккеист Дмитрий Мелешко вылечился от коронавируса и вернулся домой. Об этом сообщила его супруга Надежда.
Напомним, что о положительном результате теста на COVID-19 у хоккеиста стало известно 21 апреля.
Вскоре его жена Надежда Мелешко сообщила, что у игрока спала температура, но состояние легких ухудшилось.
Лечение от коронавируса в итоге продлилось около трех недель.
Мелешко в недавнем прошлом был хоккеистом сборной Беларуси и минского «Динамо». Сейчас он выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с м Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля.
Тесты были взяты у всей семьи хоккеиста и были отрицательными.