В школах, гимназиях, лицеях и университетах Гомеля выявлен СOVID-19 11.05.2020, 22:54

Фото: tam.by

Коронавирус обнаружен также в общежитиях.

Новые случаи Covid-19 в учебных заведениях Гомеля по сообщениям от наших читателей из областного центра. Коронавирус обнаружен в школе №61, гимназии №36, Гомельском государственном областном лицее и общежитии Гомельского государственного медицинского университета, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Гомель, школа №61 на проспекте Октября, 70. В пятом и седьмом классах нашли коронавирус. Отправлены на карантин, берут анализы", - сообщает подписчик.

"Гомель, гимназия №36 на улице Братьев Лизюковых, 16. Один ученик - контакт первого уровня", - пишет читатель.

"В Гомельском государственном областном лицее по официальной информации имеется два контакта первого уровня. На самом деле, их больше. Один учитель отправлен на карантин", - сообщает сотрудник лицея.

"4 мая в общежитии Гомельского государственного медицинского университета на улице Богданова, 2 выявили двух подхвативших коронавирусную инфекцию студентов. Несколько студентов – контакты первого уровня", - пишет читатель.

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