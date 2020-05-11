Коронавирус охватил Слоним 11.05.2020, 22:58

Ситуация в городе серьезная.

Коронавирус в Слониме добрался до подъездов высотных зданий, где есть пациенты в некоторых квартирах. Слонимская больница заполнена жителями Слонима, у которых был диагностирован коронавирус. С коронавирусом нет пациентов только в четырех отделениях, у остальных уже есть, и жители Слонима поступают в больницу ежедневно, пишет «Радыё Рацыя».

Беднейшая часть населения и бездомные стали страдать от коронавируса. Те, кому поставлен диагноз коронавирус, госпитализированы. Некоторые пациенты не хотят проходить лечение и убегают из больницы. А потом заражают других. Одна больная монахиня сбежала из больницы и заперлась в келье. Врачам пришлось обратиться за помощью в милицию.