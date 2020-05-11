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Коронавирус охватил Слоним

  • 11.05.2020, 22:58
Коронавирус охватил Слоним

Ситуация в городе серьезная.

Коронавирус в Слониме добрался до подъездов высотных зданий, где есть пациенты в некоторых квартирах. Слонимская больница заполнена жителями Слонима, у которых был диагностирован коронавирус. С коронавирусом нет пациентов только в четырех отделениях, у остальных уже есть, и жители Слонима поступают в больницу ежедневно, пишет «Радыё Рацыя».

Беднейшая часть населения и бездомные стали страдать от коронавируса. Те, кому поставлен диагноз коронавирус, госпитализированы. Некоторые пациенты не хотят проходить лечение и убегают из больницы. А потом заражают других. Одна больная монахиня сбежала из больницы и заперлась в келье. Врачам пришлось обратиться за помощью в милицию.


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