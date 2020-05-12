«Ситуация вышла из-под контроля, чиновники в панике» 19 12.05.2020, 7:37

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иллюстрационное фото minsknews.by

Больных коронавирусом изолируют в санатории и психоневрологические диспансеры.

Ситуация с коронавирусом в белорусских регионах принимает катастрофический масштаб. Если раньше большинство новостей было о заразившихся СOVID-19, то сегодня с пугающей регулярностью мы читаем об умерших от инфекции. Среди лидеров в этой печальной статистике — Брестская область.

Сопредседатель партии Белорусская Христианская демократия Георгий Дмитрук рассказал сайту Charter97.org о том, как сейчас выглядит ситуация c коронавирусом в его родном Кобрине:

- В моем окружении очень много людей, которые болеют разными формами коронавируса. В основном — не тяжело, но есть и те, кто находится в больницах или кого увезли в Брест.

Неделю назад я присутствовал на совещании в Кобринском райисполкоме. Зампредседателя сказал, что у нас в городе 80 человек заразились коронавирусом, но мне сложно в это верится. В начале прошлой неделе я посчитал, сколько знаю семей, которые болеют. Насчитал около 50 человек. Большинство остаются дома, их даже не забрали в больницы.

У меня есть родственница, у которой вся семья дома болеет, но они считают, что если пойти в больницу, то будет еще хуже. Помощи им не окажут, а сами они попадут в более концентрированную вирусную среду.

Есть люди, которые говорили мне, что им даже не предложили сделать тесты, хотя они об этом просили. Врач ответил, что это не его компетенция. Поэтому сложно сказать точное количество заразившихся COVID-19.

Также зампредседателя райисполкома сказал, что созданы уже три центра изоляции в районе. Из его слов я понял, что один из них — санаторий «Колос», второй — психоневрологический диспансер, а третий — какой-то новый. Это говорит только о том, что количество заразившихся людей в нашем небольшом городе идет на сотни. В одном только санатории «Колос» несколько сотен мест.

- Белорусским врачам запрещают ставить диагноз коронавирус и все больницы переполнены больными с пневмониями. У вас в городе такая же ситуация?

- Абсолютно. Мой очень близкий друг недавно переболел и ему поставили диагноз ОРВИ. У него и жены был полный комплект симптомов COVID-19, но там даже речи не было о том, чтобы взять у них тест. Так что они просто занимались самолечением. Такие случаи сплошь и рядом.

Болеет много врачей. Например, одного нашего известного медика на «скорой» увезли в Брест. Нашего инфекциониста сначала лечили в Кобрине, а сейчас из-за тяжелого состояния также перевели в областную больницу.

Мой двоюродный брат лежит в брестской больнице и с ним нет никакой связи. Самые близкие родственники ничего не знают. Известно только, что он был в медикаментозной коме, но уже пошел на поправку.

Я знаю, что в Кобрине людей, которые обращались с симптомами к врачам, просто разворачивали домой. Только когда им стало очень плохо — их забрали в больницу. Сейчас они уже в Бресте.

Думаю, что третий центр изоляции открывают, потому что власти ожидают, что у людей легкая форма будет перерастать в тяжелую. Они готовят места. Никто не борется с коронавирусом, а минимизируют последствия, пытаются спасти людей в самый тяжелый момент. Ситуация уже вышла из-под контроля.

Такая у них позиция: спасение утопающих – дело рук самих утопающих, если вы будете падать, легкие отключатся, тогда мы будем вам помогать. К сожалению, это не соответствует ни клятве Гиппократа, ни врачебной этике.

У нашего народа очень высокая сознательность. Проблема в том, что их долго вводили в заблуждение. Они хватались за надежду, думая, что с ними это точно не произойдет, потому что наслушались про Билла Гейтса и прочей конспирологии. Белорусы до последнего не верили, что вирус может прийти в их семьи, но когда это произошло с ними — резко схватились за головы и стали проявлять достаточно взрослый уровень сознательности. Я сам удивлен. Люди самоизолировались, понимают, что государство им вряд ли поможет.

Белорусы пережили войну, коммунистов, социалистов, перекрашенных коммунистов и эту заразу переживут.

- Стало известно о вспышках COVID-19 в деревнях Брестской области. Почему коронавирус так сильно бьет по сельской местности?

- Белорусские деревни — это достаточно закрытое пространство, где живут дружные люди. Они много общаются, ходят друг к другу в гости, помогают садить огороды, ходят в церкви. Достаточно, чтобы туда попало немножко вируса и они начинают болеть массово.

В деревнях живут хорошие, приятные, добрые, трудолюбивые люди, но они верят телевизору, что является роковой ошибкой.

Это большая проблема — чем меньше населенный пункт, тем больше он доверяет «ящику». А потом люди думают, что вирус придумали американцы.

Есть же такие передачи на российском «Первом канале», которые просто зомбируют и издеваются над зрителями. По своей доброте люди им верят, но когда беда приходит в семью — начинают что-то делать, понимают, что ошибались, но уже поздно.

- Что вы думаете по поводу прошедшего парада? Как к нему относятся в регионах?

- Это было трагическое событие в истории нашего государства. В наш райисполком вызывали всех лидеров религиозных конфессий и владельцев агроусадьб, предупреждали, мол, распустите всех, не делайте свадьбы и другие мероприятия. Я задал вопрос, что будет на 9 мая. Чиновники сказали, что в Кобрине будут возлагать цветы (что они и сделали), но повлиять на Минск — никак не могут.

Вид у чиновников был трагичный, видно по лицам, что они чувствуют опасность из-за коронавируса и в панике. Они были очень подавлены. Информация, которой обладают власти на местах и политическая воля сверху — не совпадают.

Мое окружение отнеслось к параду крайне негативно. Повторюсь, белорусы сознательные, у них есть чувство самосохранения, желание мира, единства, разрешения этой ситуации. Люди были настроены крайне негативно, называли происходящее полным безумством.

- Верят ли люди в статистику Минздрава?

- У нас никто никогда не верил официальным цифрам. Как можно им доверять, когда в воскресенье, по официальным данным, умерли два человека, а только я знал еще двух человек, которые умерли в этот день.

Сейчас Минздрав уже повышает цифры, по «4-5 человек» умирает. Думаю, что рано или поздно правда станет явной. Люди знают, от чего на самом деле умирают их родственники. Вполне реально восстановить приблизительное количество людей, которые умерли в этот период и соотнести с цифрами, которые дают официальные власти.

- Изменила ли эпидемия людей и их отношение к власти?

- Если раньше, когда я заходил в магазин в маске, на меня смотрели, как на пришельца, то сейчас большая половина людей себя защищает. Конечно, это показатель того, что белорусы меняют свое отношение к происходящим событиям.

Многое зависит от нас, людей, который занимаются политикой и общественной жизнью. Нам нужно анализировать ошибки и донести, что на самом деле происходит. Пандемия стала вызовом и для власти, и для медицины, и даже для общественных деятелей — никто к этому не оказался готов.

Самый большой вызов за последние три месяца — это ложь. Ложь в любом проявлении — беда, которая наносит непоправимый ущерб обществу. Люди перестают доверять окружающим, даже врачам, даже если те будут говорить правду. Ложь меняет общество в сторону страха, фобий, перегибов. Соответственно, единственное, что мы можем делать, это пытаться разрушить эту ложь, предоставлять правдивую информацию.

Люди хотят кому-то доверять. Официальная церковь не всегда готова говорить правду, общественные лидеры тоже. Не потому что они боятся, а потому что они не знают, они не подготовлены, никогда не были в подобных ситуациях.

Посмотрите, как сделал Дональд Трамп. Он каждый день выступает перед народом и приводит с собой кучу специалистов, чтобы люди видели их, задавали им вопросы.

Власти не смогли дать ответы на волнующие людей вопросы. Именно по этой причине в такой ситуации находится наш народ. Это может закончиться большой бедой, будет глубокое разочарование. А может, люди просто скажут «доколе!» и захотят поменять этот режим. Мы не можем прогнозировать, но народ на грани срыва. Он хочет чему-то верить, чему-то доверять и за кем-то идти. Кто найдет эти слова, объяснит, протянет руку, кому поверят — тот и будет будущим президентом.