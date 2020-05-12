«Дают уколы и много таблеток - жутко и страшно»: подробный дневник больного коронавирусом 2 12.05.2020, 8:23

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Фото: Максим Мишин/Mos.ru

Вначале мужчина думал, что у него обычная простуда.

В конце апреля у жителя российского Новосибирска Владимира появились симптомы ОРВИ. Через несколько дней, после вызова участкового терапевта, его госпитализировали в инфекционную больницу № 1. Еще через пару дней мужчину перевели в госпиталь ветеранов войн № 2. С самого начала недомогания он вел дневник о своем самочувствии, по которому сейчас можно отследить, как его организм реагировал на вирус. С разрешения Владимира издание msn.com опубликовало его записи.

— Друзья, прочитайте мой рассказ о том, как протекает COVID-19 и сделайте правильные выводы. Главный вывод — подхватить вирус можно где угодно и от кого угодно. Единственно действенный способ — находиться в изоляции. Берегите себя и своих близких, — советует Владимир.

До болезни новосибирец передвигался только на личном автомобиле и раз в три дня ходил в магазин, постоянно мыл руки, соблюдал меры предосторожности, но все равно заразился. Свой дневник он начал вести 21 апреля.

«Понимаю, что это точно простуда»

День первый. Температура 37,5. Ломота в теле, першение в горле. Понимаю, что это точно простуда, лечусь народными средствами.

День второй. Симптомы не меняются. Продолжаю лечиться народными средствами.

День третий. Температура поднимается до 38,5, все тело и суставы ломает, перестал ощущать запахи и вкус продуктов.

День четвертый. Температура — 39,2. Вызываю участкового терапевта. После осмотра получаю постановление на полную изоляцию по 7 мая 2020 года. После дополнительной консультации получаю направление на госпитализацию.

День пятый. Госпитализирован в инфекционную больницу. Сдал все тесты и анализы. Сразу назначают терапию и капельницу. Колят уколы и дают много таблеток. Температура — 37,5. Сатурация — 95%. Заставляют лежать на животе.

Сатурация — насыщение крови кислородом. Ее измеряют с помощью пульсоксиметра. В норме насыщение кислородом гемоглобина составляет 96–98%. Более низкие показатели говорят о наличии гипоксии, которая может быть следствием разных заболеваний.

День шестой. Температура — 37,5–38,0. Сатурация — 97% Состояние стабильно средней тяжести. Ставили капельницу и жаропонижающее. Появилось ощущение тяжести в груди, не могу вдохнуть полной грудью.

«Ночью было очень плохо»

День седьмой. Температура — 37,5. Сатурация — 98%. Ночью был очень плохо. Обильное потоотделение, лихорадило. На утро поставили капельницу.

День восьмой. Стало лучше. Первый день температура — 36,6, сатурация — 98%. Назначили повторные анализы.

День девятый. Получил положительный тест на COVID-19. Жутко и страшно. Но вернулось обоняние, стал чувствовать вкус пищи. Переводят на обсервацию в госпиталь под Новосибирском. Температура — 36,6, сатурация — 99%.

День десятый. Температура в норме, сатурация — 98%. Похоже начинаю выздоравливать. Пропала тяжесть в груди.

«Отменили все лечение»

День одиннадцатый. Температура — 36,6, сатурация — 98%. В госпитале кормят значительно лучше, чем в инфекционной.

День двенадцатый. Температура — 36,6, сатурация — 98%. Уже хочу домой. Обещают взять повторный тест на COVID-19. Буду ждать два отрицательных и домой.

День тринадцатый. Состояние хорошее. Взяли первый контрольный тест. Отменили все лечение.

День четырнадцатый. Температура в норме, сатурация — 97%.

День пятнадцатый. Наконец пришел результат первого контрольного теста — отрицательный. Повторный тест назначили на 8 мая 2020 года.

День шестнадцатый. Температура в норме. Рацион питания такой. Завтрак: каша (рисовая, манная и тому подобное), масло, сыр/йогурт/джем, хлеб на выбор и чай. В обед: салат овощной, на первое — суп с лапшой/борщ/щи/рассольник, на второе — мясное рагу/котлеты/рыба/курица, на гарнир — рис/гречка/картофельное пюре/лапша и компот/кисель. На ужин: гарнир, как на обед, бывает бигус, мясо или котлеты, яблоко или апельсин и чай. Все приносят в одноразовой посуде, чтобы сразу утилизировать.

День семнадцатый. Мы сидим в отдельном боксе по два человека. Сдал второй контрольный тест. Жду результата. В конце дня стало известно — отрицательный. Выписали домой!