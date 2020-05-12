Удар под дых 4 Олег Шепелюк, «Белорусы и рынок»

12.05.2020, 8:38

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Что будет с ценами на аренду жилья в Беларуси.

Коронавирус нанес жестокий удар рынку аренды жилой недвижимости, и особенно чувствительный — рынку краткосрочной аренды. Практически все минские квартиры, сдававшиеся на сутки, уже второй месяц стоят пустыми. Что будет дальше?

Если рынок долгосрочной аренды жилья по весне традиционно находится в спячке, то хозяева квартир, сдающихся посуточно, в эту пору года обычно уже активно заселяют гостей столицы Беларуси. Но пандемия в буквальном смысле закрыла этот бизнес, и «отдав ключи» на хранение хозяевам сотен минских арендных квартир, заставила их считать убытки.

Туристский поток не просто обмелел, он вовсе высох. Плюс в разы сократилось количество командированных граждан. Все это привело к обвальному падению спроса на посуточную аренду квартир.

По грубым оценкам realt.by, во второй половине марта в новый сегмент полностью «переехало» около 150 квартир. Кроме того, многие квартиры стали предлагать и на сутки, и на длительный срок.

«Перспективы у «посуточников», мягко говоря, нерадужные. В ближайший месяц туристов точно не будет. Чтобы уменьшить потери от вынужденного простоя, многие мои знакомые хозяева как минских, так и гомельских квартир, сдававшихся посуточно, перешли на рынок долгосрочной аренды. Кроме того, на этот рынок оказывают влияние рост курса доллара и падение доходов многих квартиросъемщиков, особенно тех, кто работал в сфере услуг. Предположу, что из-за этих факторов рынок долгосрочной аренды просядет на 10—15 %», — прогнозирует развитие событий директор агентства недвижимости «Недвижимость линия закона» Олег Вольштейн.

В марте число желающих сдать квартиру в Минске не на день-два-неделю, а на длительный срок резко выросло. За месяц через базу объявлений realt.by прошло около 3,6 тыс. уникальных объектов, что на 24 % больше, чем в феврале. Мощнее всего конкуренция выросла в сегменте однокомнатных квартир, предложение которых за месяц увеличилось сразу на 35,4 %. По сравнению с мартом 2019 года количество сдающихся квартир выросло на 12 %. Все это говорит о том, что наступил рынок арендатора.

Спрос возрос, но это мнимый рост. На самом деле он упал, причем серьезно: активность по поиску съемного жилья в Минске по сравнению с февралем выросла всего на 2 %, хотя ежегодно число потенциальных квартиросъемщиков в марте росло гораздо сильнее. Несмотря на то что в марте доллар существенно подорожал, а многие компании резко сократили объемы работ и оказываемых услуг, спрос в апреле — мае может серьезно вырасти. «Если арендаторы и собственники не смогут договориться о компенсациях, рост курса доллара может спровоцировать в апреле волну переездов», — считает аналитик рынка недвижимости Артем Сахаревич.

По его словам, резкий скачок курса доллара создает давление на сложившийся уровень цен. Массовый выход на рынок довольно дорогих объектов из сегмента посуточной аренды не дал среднему уровню цен просесть очень сильно, но и без него коррекция оказалась самой существенной за несколько лет.

Средняя цена месячной аренды однокомнатных квартир в Минске снизилась на 2,8 % и на конец марта составила 276 долларов, двухкомнатных — 357 доллара (падение на 3 %), трехкомнатных квартир — 477 долларов (рост на 0,2 %). Это падение было зафиксировано еще до того, как опустели столичные торговые центры и точки общественного питания. По мнению экспертов, цена будет падать и дальше, в том числе и потому, что часть арендаторов решит с наступлением тепла перебраться за город, спасаясь от пандемии.

«Многие верят в то, что ситуация с коронавирусом в скором времени (через два-три месяца) нормализуется, и все начнет налаживаться. Все надеются на позитив, но если сценарий будет иным, то обозначенное мной падение на 10—15 % покажется хозяевам арендных квартир сказочно удачным исходом», — сказал в заключение Олег Вольштейн.

Олег Шепелюк, «Белорусы и рынок»