Ученые обнаружили гигантский «холодильник» в центре Европы 5 12.05.2020, 8:54

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Фото: germania-online.diplo.de

Он спровоцировал значительное похолодание климата 13 тысяч лет назад.

Живописное озеро Лахер-Зе, расположенное в горном массиве Айфель, что на территории современной Германии, в самом центре Европы, когда-то было кратером вулкана Лахер, который спровоцировал значительное похолодание 13 тысяч лет назад. О вулкане, который в свое время образовал вокруг себя "мертвую зону" рассказали исследователи, пишет lenta.ua.

По словам Феликса Риде, археолога из Орхусского университета (Дания), речь идет о вулкане, который серьезно повлиял на жителей Европы времен позднего палеолита. 13 тысяч лет назад на месте озера Лахер-Зе существовал вулкан, который спровоцировал гораздо более масштабное бедствие, чем то, что уничтожило Помпеи.

"Вулкан выбросил столь огромный объем пепла, что ближайшие к нему районы были погребены под 50-метровым слоем вулканического вещества. Мелкие частицы пепла были разнесены по всей Европе — эффект от извержения был столь значительным, что в результате наступило похолодание, которое продлилось много лет. Животные, которые ели покрытую пеплом растительность, страдали от болезней зубов и костей, поэтому их численность сильно сократилась, что, конечно же, повлияло и на людей, которые охотились в этих местах", — рассказал Риде.

Ученый отметил, что люди покинули район извержения вулкана на 50 или даже 100 лет. Но даже спустя столетие вокруг вулкана сохранялся слой пепла, который сделал территорию вокруг Лахера чем-то вроде "мертвой зоны".