Рицин, маршал Конев и третьи силы 4 12.05.2020, 9:15

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Почему в Чехии считают, что российский агент мог готовить отравление пражских чиновников.

Чешские СМИ, ссылаясь на неназванные источники в спецслужбах, назвали имя человека, который якобы привез в Прагу из России яд рицин. По мнению источников СМИ в спецслужбах, этим веществом якобы должны были отравить мэра столицы и главу района Прага-6 из-за нескольких крупных дипломатических скандалов. Россия называет заявления чешских журналистов "бездоказательной провокацией". "Настоящее Время" рассказывает, как развивалось "рициновое дело".

Маршал Конев, власовцы, Немцов

За прошедшие полгода между властями России и Прагой произошло несколько крупных дипломатических скандалов. Все они повлияли на ухудшение отношений между двумя странами.

Памятник власовцам

В декабре 2019-го года совет района Прага-Ржепорые на юго-западе столицы единогласно одобрил установку памятного знака солдатам Русской освободительной армии генерала Андрея Власова, которые помогли в освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны. Согласно историческим документам, которые хранятся в пражских архивах, за несколько дней до капитуляции Германии отряд власовцев поддержал восстание жителей Праги против нацистов и освободил деревню, которая на тот момент была отдельным населенным пунктом и не входила в состав города.

Это решение стало причиной крупного дипломатического конфликта между Россией и Чехией. Российский МИД заявил, что установка памятного знака – "кощунство", и обвинил Чехию в увековечении памяти "нацистов", а президент Владимир Путин назвал власовцев коллаборационистами. Россия считает единственными освободителями Праги от нацистов в 1945 году бойцов Красной армии во главе с маршалом Иваном Коневым, такую же версию высказывали власти в социалистической Чехословакии. Но сейчас в Чехии считают, что в освобождении Праги, помимо советских войск, принимали участие также бойцы РОА и американские военные.

Площадь Немцова

В пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова 27 февраля 2020 года в Праге в честь него переименовали площадь напротив российского посольства. Раньше она называлась Под каштанами. Открытия площади добивалась дочь убитого политика Жанна Немцова. Россия на переименование официально никак не отреагировала, но в середине апреля российское посольство сменило свой юридический адрес на адрес консульского отдела, который по факту находится в сторожке на соседней улице.

Маршал Конев

Утром 3 апреля 2020-го власти района Прага-6 сняли с постамента памятник маршалу Красной армии Ивану Коневу, который стоял там с 1980 года, и перенесли его в музей. Конев в 1945 году командовал частями Красной армии, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской Германии. На месте статуи приняли решение поставить мемориал в честь освобождения Праги во Второй мировой войне.

Местные власти заявляли, что приняли решение о сносе памятника из-за участившихся случаев вандализма. В последние годы на нем то оставляли граффити "Нет кровавому маршалу", то обливали его розовой краской. В основном это связано с неоднозначным отношением пражан к действиям Красной армии в Чехословакии: с одной стороны, они освободили страну от немецкой оккупации в годы Второй мировой, с другой, из-за них же в Центральной и Восточной Европе был установлен коммунистический режим.

Решение о сносе было принято еще осенью 2019-го, но, по словам представителя Праги-6, демонтаж памятника произошел накануне 75-летия освобождения Праги, потому что, "наконец, были решены процедурные вопросы". В посольстве РФ в Праге назвали случившееся "вандальскими действиями отвязанных муниципальных руководителей" и направили протест Министерству иностранных дел Чешской Республики. Позже Следственный комитет России завел уголовное дело в связи со сносом памятника.

Человек с чемоданом

В конце апреля один из главных чешских политических журналов Respekt сообщил, что спустя несколько дней после сноса памятника Коневу в Прагу из России прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом. К этому времени из-за эпидемии коронавируса в стране уже несколько недель действовал карантин, а границы для пассажирских перелетов были закрыты. Как утверждает издание со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах, мужчину встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство, а в портфеле пассажира мог находиться смертельный яд рицин. Как утверждают в издании, чешские спецслужбы считают этого человека действующим сотрудником российских спецслужб, который мог готовить покушение на мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Вскоре после того, как в чешских спецслужбах заподозрили возможное покушение на политиков, обоих взяли под 24-часовую охрану. Мэр Гржиб подтвердил эту информацию в интервью Настоящему Времени. Он сказал, что за ним и его семьей с конца марта велась слежка, но отказался предоставить какие-либо детали. Коларж также подтвердил, что к нему приставлена охрана, и заявил, что не боится возможных последствий, потому что исполняет волю жителей своего района.

10 мая в эфире телевизионной программы "168 часов" на Чешском телевидении также со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах сообщили, что в покушении подозревают и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова. Но, по данным журналистов "168 часов", он прилетел в Прагу не после сноса памятника Коневу, как ранее утверждал Respekt, а 14 марта. Российское издание The Insider через свои источники подтвердило, что Кончаков прибыл в Прагу 14 марта и находится там до сих пор, но не смогло установить его связь со спецслужбами России. Ссылаясь на свои источники, чешское издание Seznam Zpravy утверждает, что разница в днях объясняется тем, что охрану к мэру и главе района приставили именно после сноса памятника, 6 апреля.

В комментарии Настоящему Времени соавтор расследования программы "168 часов" Кристина Цирокова рассказала, что на вопросы, которые они отправили Кончакову, ответил не он сам, а российское посольство.

"Никто из нас, конечно, не ждет, что Кончаков признается в том, что является тайным агентом. Россия с самого начала отрицает всю эту историю, так же, как и российское посольство в Праге. Собственно, когда мы его просили дать нам интервью, он попросил послать ему вопросы по электронной почте, мы так и сделали, а на наши вопросы уже отвечало посольство, а не он. И они ответили общими фразами, что вся эта история не является правдивой", – сказала Цирокова.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в комментарии РИА Новости назвала публикации чешских СМИ о том, что Кончаков мог привезти яд в страну, "бездоказательной провокацией".

"Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие. Наш представитель в Чехии – молодой человек с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее", – сказала Митрофанова.

Сам Кончаков в интервью чешскому изданию Seznam Zpravy назвал обвинения недоразумением. По его словам, в чемодане он вез "дезинфицирующее средство и конфеты". Другие комментарии Кончаков давать отказался, сославшись на дипломатический протокол, и попросил прислать ему список вопросов. На момент публикации этого материала ответы на вопросы журналистов дипломат не ответил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации в чешских СМИ о возможном готовящемся отравлении фейком и вбросом и заявила, что отношения Чехии и России пытаются разрушить "третьи силы". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикации в чешских СМИ "газетной уткой".

Президент Чехии Милош Земан, которого в стране часто обвиняют в пророссийских взглядах, неоднократно обвинял мэра Праги (представителя Пиратской партии) в попытке пропиариться за счет России. Земан заявлял, что сомневается в правдивости информации о возможном готовящемся отравлении Гржиба и Коларжа.

"Пока не приедут в Россию, ничего с ними не случится. Мне кажется, [эта история] – излишне преувеличенная реакция, но реакция на глупость, которую сотворили наши политики, которые больше ничем не могут похвастаться. [Глав] Праги-6, Праги и Ржепорые должны заботить только дела их округов, а государственную политику пусть оставят политикам, – сказал Земан, добавив, что его позабавило, что предполагаемый российский агент якобы приехал с рицином. – Мои скромные познания в области химии говорят о том, что рицин – это какое-то слабительное".

Позже представитель Земана сообщил, что президент спутал яд рицин с касторовым маслом, в чешском языке у них схожее звучание – ricin и ricinovy olej.