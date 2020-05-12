Видеофакт: В Гродно утром выпал снег 6 12.05.2020, 9:40

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Жители города сняли делятся фото и видео с сюрпризами погоды.

В Гродно утром 12 мая выпал снег. Кажется, зима решила наверстать все, что упустила в свое время и вернулась в город.

Прошлый раз снежный май был на Гродненщине в 2017 году. Тогда, например, в Ошмянах выпало 7 см снега. И если весенние заморозки — явление достаточно частое, то снег в мае выпадает редко.

Портал tut.by собрал фотографии необычного явления, которыми гродненцы делились в Instagram. Посмотрите, какой в Гродно май.