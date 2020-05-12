«Родственника положили в «инфекционку», а нас отправили на работу» 1 12.05.2020, 9:52

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Фото: planetabelarus.by

Случчанка живет, как на вулкане, из-за странного отношения властей к эпидемии коронавируса.

Историю жительницы Слуцка во время эпидемии COVID-19 опубликовало издание kurjer.info:

«Нашего родственника госпитализировали в инфекционное отделение Слуцкой ЦРБ, и мы на собственном опыте почувствовали, как тяжело быть в неведении и не знать, что делать, если член семьи заболел коронавирусом.

Стало плохо

Моему близкому родственнику стало внезапно плохо: поднялась температура больше 39 и подкатила дикая слабость, ему даже было тяжело ходить. Мы сразу подумали: «А вдруг коронавирус?», хотя ни кашля, ни боли в горле не было, и сразу позвонили в «скорую».

Не на «скорой», а на такси

Диспетчер спросила, нет ли других симптомов, кроме температуры, и сказала, что у них еще около пяти вызовов, поэтому придется ждать не менее часа, и предложила добираться своим ходом.

Мы вызвали такси и поехали в приемный покой, где объяснили ситуацию. Когда сотрудники узнали про температуру, то немедленно отправили в инфекционное отделение. Там принимали медики в защитной экипировке. Больного осмотрели и положили в отдельный бокс. Мы вернулись домой и были в растерянности. Если подтвердится коронавирус, то за время поездок на такси и хождения по больнице он мог заразить многих.

«Не знаем, идите в поликлинику»

Жене его нужно было идти на работу, и она боялась, что вдруг тоже больна и за то время, пока ждет результата мазка, заразит тех, с кем работает. Супруга спрашивала в приемном покое, что ей делать. Надо ли как-то самоизолироваться, откроют ли до выяснения диагноза больничный ей как возможному контакту первого уровня, на что сказали: «Не знаем, идите в поликлинику. Вот если коронавирус подтвердился, тогда бы открыли, а так — нет». Как ей вести себя, никто не объяснил.

Я позвонила на «горячую линию» Минздрава и рассказала нашу ситуацию, спросила, что делать нам, но никакого объяснения не получила. Единственное, что мне ответили: «Идите в свою поликлинику и узнавайте там».

Все обошлось

На следующий день мы узнали, что мазок у него взяли, ставят капельницы, сделали КТ, а кроме того, наблюдали с помощью прибора за работой легких. Постепенно самочувствие улучшилось. В боксе он оставался три дня, сказали, что у него не коронавирус, легкие работают нормально. Потом его выписали, закрыли больничный и отправили на работу.

Сейчас тревожные мысли нас не отпускают.