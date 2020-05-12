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Продолжение «Аватара» снимут за более чем миллиард долларов

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  • 12.05.2020, 10:14
Продолжение «Аватара» снимут за более чем миллиард долларов

В Новой Зеландии возобновилась работа над фильмом.

Издание Deadline сообщает, что общий бюджет новых частей фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона превысит один миллиард долларов.

Издание также сообщает, что в Новой Зеландии возобновилась работа над фильмом. В официальном аккаунте «Аватара» в Twitter была опубликована фотография режиссера Джеймса Кэмерона, который общается с актерами. В то же время, журналисты не уверены, что вся команда фильма уже прибыла в Новую Зеландию.

Ранее студия Disney назвала даты премьер своих долгожданных проектов на ближайшие восемь лет, сообщив, что вторая часть Аватара выйдет на экраны в 2021 году, в то время как третья — в 2023 году, четвертая — в 2025 году, а пятая — в 2027 году.


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