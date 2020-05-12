Продолжение «Аватара» снимут за более чем миллиард долларов 7 12.05.2020, 10:14

В Новой Зеландии возобновилась работа над фильмом.

Издание Deadline сообщает, что общий бюджет новых частей фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона превысит один миллиард долларов.

Издание также сообщает, что в Новой Зеландии возобновилась работа над фильмом. В официальном аккаунте «Аватара» в Twitter была опубликована фотография режиссера Джеймса Кэмерона, который общается с актерами. В то же время, журналисты не уверены, что вся команда фильма уже прибыла в Новую Зеландию.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

Ранее студия Disney назвала даты премьер своих долгожданных проектов на ближайшие восемь лет, сообщив, что вторая часть Аватара выйдет на экраны в 2021 году, в то время как третья — в 2023 году, четвертая — в 2025 году, а пятая — в 2027 году.