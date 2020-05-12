«У нас в строю осталось пять учителей» 2 12.05.2020, 10:51

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Фото: Яндекс.Карты

Коронавирус «косит» коллектив школы №68 в Минске.

Все больше заболевших Covid-19 в средней школе №68 в Заводском районе Минска, о вспышке коронавируса в которой СМИ писали ранее, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Долго думала, писать вам или нет и все же решила, что так будет правильно, - сообщила одна из учительниц школы в родительском чате. - Вы имеете право это знать, чтобы принимать адекватные решения. Только прошу, не надо поддаваться панике и становиться на уши. Прочтите и примите.

У нас в школе в строю осталось пять учителей, остальные – на изоляции. У четырех – положительный тест".

Учительница пояснила, что сама находится в "этой пятерке", когда участники чата спросили, почему она сама ходит на работу.

"Я - не контакт первого уровня. Мне нужно ходить, у меня нет выбора. Может быть завтра санстанция примет решение, и школу закроют", - пишет учительница школы №68.

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