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Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

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  • 12.05.2020, 11:07
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Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Фото: РИА «Новости»

Больше случаев COVID-19 выявлено лишь в США.

За прошедшие сутки в России выявили еще 10 899 заразившихся коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили у 232,2 тыс. человек, сообщил оперативный штаб, передает РБК.

Таким образом, Россия вышла на второе место по числу случаев заражения коронавирусом в мире. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, больше заразившихся выявлено лишь в США — 1,3 млн человек.


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