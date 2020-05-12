В польском селе, где рождались только девочки, появился мальчик 2 12.05.2020, 11:23

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Власти пообещали премию родителям, а земляки готовят подарки, которые вручат после окончания карантина.

Вечером 2 мая в польском поселке Мейсце-Оджаньске, который находится возле границы с Чехией, родился мальчик, которого назвали Бартек. Рядовое событие для любого населенного пункта стало настоящим праздником в этом селении, где в течение 10 лет рождались исключительно девочки, пишет «Гордон».

Население Мейсце-Оджаньске составляет чуть более 300 человек. За десятилетие в поселке появились на свет 13 младенцев женского пола и ни одного – мужского. За месяц до рождения Бартека в одной из семей родился третий ребенок – третья девочка. Ее отец сказал, что «продолжит попытки».

О необычном явлении писали ведущие СМИ мира. Профессор демографии из Варшавы Ирена Котовска сказала, что рациональных объяснений этому феномену нет. Естественная пропорция такова: на 500 девочек должно рождаться 507 мальчиков. Профессор предположила, что причины надо искать в этническом составе жителей Мейсце-Оджаньске и в условиях окружающей среды.

Польское село пообещало награду за рождение мальчика. Мэр уезда Раджмун Фришко, отец двух девушек, пообещал приятный сюрприз для тех, у кого первым появится мальчик.