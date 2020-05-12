В Париже запретят пить вино на берегу Сены 12.05.2020, 11:30

Глава МВД Франции обратился к ответственным префектурам полиции.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к ответственным префектурам полиции с просьбой ввести запрет распития алкоголя в Париже на берегах Сены и канала Сен-Мартен. Об этом написал в соцсети Twitter, сообщает dw.com.

Это обращение было проиллюстрировано видеороликом, на котором группы парижан распивают пиво и вино на набережных, игнорируя социальную дистанцию. "Столкнувшись с безответственностью", министр, по его словам, вынужден был попросить ввести соответствующие ограничения.

La réussite du #déconfinement passe par la prudence et le civisme de chacun.

Face à l’irresponsabilité de certains comportements, j’ai demandé au @prefpolice d’interdire la consommation d’alcool le long du canal Saint-Martin et des voies sur berges. https://t.co/YthAFNGso6 — Christophe Castaner (@CCastaner) May 11, 2020

Во Франции с понедельника людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.