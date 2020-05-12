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В России произошел взрыв на военном полигоне, есть погибшие

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  • 12.05.2020, 11:40
  • 1,253
В России произошел взрыв на военном полигоне, есть погибшие
иллюстрационное фото

Взорвался боеприпас в Кемеровской области.

При взрыве боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области погибли двое гражданских. Об этом сообщили ТАСС в командовании Юргинского гарнизона.

Там отметили, что погибшие могли проникнуть на военный объект незаконно, из-за произошедшего проводится проверка. Источник агентства сообщал о нескольких погибших в результате взрыва.

Боеприпас взорвался накануне. По предварительным данным, гражданские на полигоне искали и собирали цветной металл. Взрыв произошел, когда боеприпас попытались разобрать.

Юргинский общевойсковой полигон — крупнейший центр испытаний вооружения и боевой техники, а также учений в Центральном военном округе, отмечает агентство. Его площадь — около 30 тысяч гектаров.


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