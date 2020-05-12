Минский блогер: Для спасения белорусов могут понадобиться международные гуманитарные конвои 1 12.05.2020, 11:47

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Фото: Reuters

Преступная бравада властей во время эпидемии COVID-19 приведет к фатальным последствиям.

Для спасения белорусов от Covid-19 могут понадобиться международные гуманитарные конвои. Об этом рассказывает минский блогер "Непрофессиональный журналист".

"Недоверие к власти, которое сейчас активно демонстрируется в обществе - это результат бравады властей, их безграмотной, бездарной и преступной деятельности, - говорит он. - Замалчивание и утаивание фактов, подмена понятий, все это привело к тому, что чтобы найти актуальную иноформацию по Covid-19, мы используем различные соцсети, мессенджеры, чаты.

Хочу обратиться к представителям мирового сообщества, которые планируют выделить средства для борьбы с коронавирусом в Беларуси. Мы уже не верим, что они дойдут до места назначения. Нужна точечная помощь - непосредственно больницам. И помощь эта должна быть медикаментами, средствами защиты, аппаратами ИВЛ и так далее. Нужны информационные порталы, на которых медицинское учреждение может оставить заявку на необходимые средства. Нужны международные гуманитарные конвои. Выход всегда найдется, я в этом уверен".