Ушел с поста руководитель «Минсктранса» 13 12.05.2020, 12:09

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Леонтий Папенок

Фото: ctv.by

Чиновник занимал эту должность 14 лет.

Леонтий Папенок больше не руководит «Минсктрансом». В понедельник, 11 мая, был его последний рабочий день. Эту информацию tut.by подтвердили в приемной предприятия.

Леонтий Папенок вышел на пенсию, его имя уже убрали с сайта предприятия.

Исполняет обязанности генерального директора «Минсктранса» бывший первый заместитель Папенка — Олег Дзюбенко.

Леонтий Папенок возглавлял «Минсктранс» с 2006 года, около 14 лет.

В феврале 2020-го бурное обсуждение в Минске вызвала идея «Минсктранса» блокировать валидаторы и компостеры в автобусах через 15 секунд после отправления. За один день появились сразу три гневные петиции, одна из них — с требованием отправить руководство предприятия в отставку.

«Вопрос добровольной отставки руководителей государственного предприятия «Минсктранс» в данное время не рассматривается», — такой ответ тогда пришел подписавшимся от организации «Столичный транспорт и связь». Сам «Минсктранс» отмечал, что идея о «15 секундах» всего лишь обсуждалась, а нарушений норм законодательных актов в связи с ней не усматривалось.