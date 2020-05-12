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Археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации

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  • 12.05.2020, 12:10
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Археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации
Иллюстрационное фото

Затопленные пещеры находятся на территории полуострова Юкатан.

Археологи из Мексики изучили расположенные под водой пещеры полуострова Юкатан и наткнулись на следы древней цивилизации, которая существовала около десяти тысяч лет назад. Исследование по теме появилось на страницах издания Geoarcheology, пишет lenta.ua.

Ученые из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики впервые изучили некоторые затопленные пещеры, существующие на территории полуострова Юкатан. Уникальный археологический проект показал, что в подводных пещерах сохраняются следы человеческой деятельности, которым много тысяч лет.

"Мы обнаружили, в частности, остатки доисторических костров, самые ранние из которых существуют с 10750-го года до н.э. Речь идет о четырнадцати доисторических кострах, которые указывают на неизвестную цивилизацию, которая когда-то существовала на Юкатане", — отмечает мексиканский археолог Луис Альберто Лопес.

Возраст находок, как добавил ученый, примерно совпадает с датой завершения последнего ледникового периода. То есть, общепринятая среди современных ученых теория, описывающая заселение Америки человеком, получила очередное подтверждение. На этот раз — в виде угля от костров, который сохранился в затопленных пещерах с доисторических времен. Кроме угля, ученые обнаружили каменные орудия труда, которые требуют дополнительного анализа.


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