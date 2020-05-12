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«Баста»: Работников МТЗ массово отправляют заражаться коронавирусом

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  • 12.05.2020, 12:19
  • 4,247
«Баста»: Работников МТЗ массово отправляют заражаться коронавирусом

Зачем понадобились плановые медосмотры в разгар эпидемии?

Работников Минского тракторного завода в разгар эпидемии отправляют проходить плановые медосмотры, сообщает телеграм-канал «Баста».

«На МТЗ в разгар коронавируса все цеха гонят на плановые медосмотры, - пишет работник завода. - Другу, который там работает, сказали, что срочно надо медкомиссию пройти, приказ министерства, иначе угрожают увольнением. При этом, знакомый сейчас в отпуске. Но пройти надо срочно, до пятницы. Гонят все цеха.

Когда люди стали возмущаться, им сказали, что медосмотры проходят как обычно, коронавирус не влияет, поэтому надо проходить».

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