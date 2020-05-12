Три страны Персидского залива приняли решение дополнительно снизить добычу нефти 3 12.05.2020, 12:18

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Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ снизят добычу дополнительно к квоте ОПЕК+.

Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в июне снизят добычу нефти дополнительно к квоте ОПЕК+. Как сообщает Reuters, саудовские власти решили дополнительно сократить добычу нефти на 1 млн барр./сутки - до 7,5 млн барр./сутки, пишет zn.ua.

В Минэнерго страны отметили, что в результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн барр./сутки к уровню апреля.

Государственной нефтяной компании Saudi Aramco поручено найти возможность снизить добычу в мае от уровня 8,492 млн барр./сутки по договоренности с клиентами.

Как отметили в Минэнерго Саудовской Аравии, цель сокращения нефтедобычи - стимулирование других стран ОПЕК+ выполнить условия сделки и обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи.

Сообщалось, что цены на нефть эталонных марок на прошлой недели росли после снижения ранее. Эксперты связывали рост цен с восстановлением ростом спроса и импорта нефти в Китай. Но стабильности на рынке пока нет.

Напомним, что 20 апреля на мировых биржах стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI достигла отрицательных значений. Ситуация на бирже была обусловлена переизбытком нефти на рынке, что связано с ростом добычи при низком спросе, и переполненности нефтехранилищ в США: их загрузка приближается к предельным показателям.

Хотя президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что цены на нефть не будут такими рекордно низкими очень долго. Падение стоимости фьючерсов он назвал "краткосрочным явлением" и спрогнозировал, что уже через месяц цена нефти американской марки WTI превысит 25 долларов за баррель.

Падение цен на нефть марки WTI ниже нуля – это биржевая игра, и не означает, что покупателям будут доплачивать. Но такое падение отражает основные тенденции рынка, в частности падение спроса более существенно, чем сокращение добычи нефти странами-участниками ОПЕК+.