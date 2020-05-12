Фельдшер скорой помощи: У нас заболела вся администрация – никого нет 6 12.05.2020, 12:51

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Как живут врачи, спасающие белорусов от коронавируса.

Анастасия работает фельдшером скорой помощи. После интервью у нее подтвердился коронавирус, передает «Радыё Свабода».

- Я не контактирую с близкими. Недавно пила кофе с лучшей подругой - она сидела на одном конце лавочки, а я - на другом. Конечно, на улице, потому что в помещении я ни с кем не встречаюсь. Мы давно не виделись, и тут она мне случайно написала. Оказалось, что мы на одной улице. Поэтому предложила выпить кофе, чтобы мы пообщались минут 30 и разошлись.

Чаще всего я вижу своего пса, играю с ним один, потому что не люблю в компании. Так что большой беды уже и у меня крыша взрывается от того, что я не могу увидеть тех, кого хочу.

У нас заболела вся администрация – никого нет. Диспетчеры 103 также не работают, поэтому звонки принимают наши диспетчеры со всех подстанций. У них есть своя работа, но теперь им приходится еще принимать вызовы, поэтому они не всегда могут конкретно опросить человека.

Как-то был вызов для реанимации, приехала бригада и оказалось, что там были родственники пациента с коронавирусом. Медики стояли в обычной одежде, уже оказывали помощь. Было слишком поздно надевать костюмы, хотя они были у них.

На работе переодеваюсь и отдыхаю в одной комнате с коллегой. А она живет со своим братом-доктором, у которого есть коронавирус. Она ходит на работу, пока он зараженный сидит дома. Коллега взяла дополнительные смены, чтобы не возвращаться домой. Теперь она буквально живет на работе.