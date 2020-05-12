Путин запутался в детской игре 1 Иван Давыдов, «МБХ медиа»

12.05.2020, 12:40

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Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

«Камень, ножницы, бумага» для главы Кремля.

Освоивший видеосвязь президент РФ наращивает темпы — доживем, наверное, если повезет, и до ежедневных обращений к нации. Тут, конечно, есть свой подвох: чем чаще звучат речи, тем меньший интерес вызывают. Первую ждали, после второй посмеивались, после третьей гадали — каких еще древних и посрамленных предками врагов вспомнит? Он, впрочем, тоже над собой работает и мастерство совершенствует: в минувший понедельник ни ассирийцам, ни вавилонянам грозить не стал, и едва ли не впервые заговорил о прямой финансовой помощи некоторым категориям граждан. Ну да, не всем, да, все очень скромно и очень выборочно, все можно и нужно критиковать, однако хоть какая-то помощь — это все равно намного лучше, чем полное отсутствие помощи.

Но главный интерес очередного выступления был все-таки не в этом. «Нерабочие недели» кончились (это, кстати, важное словосочетание пандемийного новояза, оно в свое время заменило «каникулы», слишком уж легкомысленные, а подменило так и не введенный карантин). Те губернаторы, которые по факту стали едва ли не влиятельнее, чем самоустранившийся президент, решения приняли еще до его выступления. Интригу создавало не то, отменит Путин введенные ранее ограничения или нет — москвичи, жители Подмосковья и петербуржцы уже знали, к примеру, что на их жизнь его речь никак не повлияет, — а то, как он будет выкручиваться, изображая, что полностью контролирует ситуацию. Как и в какую игру президент собирается сыграть.

Что ж, оказалось, что это совсем детская игра. Ну, помните, — стоишь, трясешь сжатыми кулачками, произносишь нехитрый стишок: «Камень, ножницы, бумага!»

Сам президент — по-другому он себя не мыслит, да и ближние его нам то же пытаются внушить, и вся информационная обслуга старается, — камень, конечно, кремень. Несокрушимый национальный лидер. Скала.

Есть и ножницы. Затянувшаяся «самоизоляция» (еще одно лукавое словцо из ковидного словаря, которое, вроде бы, подразумевает добровольный отказ граждан от излишней активности в опасное время, но, при этом, за нарушение добровольной самоизоляции карают и штрафуют) — очевидно, рушит экономику. И, к тому же, всерьез раздражает многих граждан. Удивительная настала эпоха — приходится с настроениями граждан считаться. В нашей — в его — недоавтократии, где вся элита привыкла молиться на рейтинг первого лица, понимая, что этот рейтинг и есть единственный настоящий источник легитимности политической системы, любая угроза рейтингу воспринимается как катастрофа.

В сытые времена политтехнологи, кормящиеся от царских щедрот, изобретали такие угрозы самостоятельно ради новых подрядов. А теперь даже изобретать ничего не надо — со страной случилась самая настоящая беда.

Но при этом количество заболевших растет, и хотя разговоры о том, что Россия выходит на плато, звучат из телевизора все чаще, плато это пока получается довольно крутоватым. Просто взять и отменить все ограничения, выступить этаким государем-освободителем, было бы, конечно, эффектно. Но (это, пожалуй, во-вторых) не очень логично: когда ограничения вводились, заразившихся были сотни, умерших — десятки. Теперь заразившихся каждый день — больше десяти тысяч. А главное — это во-первых, — отменять ограничения рискованно: пандемия никуда не делась, рассуждения о плато оставим пропагандистам, и если взять и выпустить на свободу изрядно поиздержавшихся и ошалевших от сидения дома россиян, скачка заражений не избежать.

Можно по-разному относиться к людям, которые правят нами. Я, к примеру, к ним отношусь без симпатий. Много плохого можно про них сказать, дело это нетрудное, и это будет честно, но они — не монстры. Горы трупов и захлебнувшиеся больницы им тут не нужны.

Итак, ножницы: с одной стороны — уже изрядно пострадавшая экономика и разозленные люди, с другой — угроза взрывного роста заболеваемости. Президенту кажется, что он нашел выход: ответственность снова на губернаторах, чрезмерная полицейщина, ограничения, оправданные и неоправданные — на их совести. Все разговоры о поэтапном снятии ограничений, о разной готовности к этому различных регионов отчасти оправданы реальной ситуацией, разумеется. Но еще это — способ вывести президента из-под удара. От него — только помощь и послабления, от начальников помельче — все мыслимые тяготы. Если где-то тяготы окажутся чрезмерными — это можно списать на головокружение от неудач. Можно даже наказать кого-нибудь из особенно ретивых исполнителей, если понадобится. Публика такие зрелища любит.

И когда все кончится — и президент, и губернаторы, и министры, и мы с вами — все ведь надеются, что однажды это все кончится, — президент явится сразу и победителем пандемии, и защитником верных своих подданных от распоясавшихся наместников. Дарует и здоровье, и свободу.

Ну, в пределах, достаточных, например, для того, чтобы принять участие в голосовании за поправки в Конституцию. Избыток свободы тоже ведь развращает, и не зря нас наша власть годами от свободы оберегала.

В общем, все как в детстве — камень побеждает ножницы.

Но есть в этой прекрасной схеме один маленький изъян — снятие ограничений, пусть постепенное, пусть контролируемое, пусть в разных регионах проходящее по-разному, но именно в тот момент, когда число заболевших продолжает расти, причем внушительными темпами, все равно приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации. Тут не нужно ничего выдумывать, достаточно просто посмотреть на официальную статистику.

Спасая одновременно и экономику, и рейтинг, и стараясь при этом совсем уж сильно на помощь населению не тратиться, чем-то обязательно придется пожертвовать. Вернее, увы, кем-то. Ножницы камню навредить не смогут, но при этом отлично режут бумагу, помните? А в роли бумаги может теперь оказаться любой из нас. Горы трупов им, конечно, не нужны, они не монстры, но пожертвовать немногими ради улучшения позиции… У нас ведь война с коронавирусом, по-другому происходящее просто не описывается, а на войне — как на войне. Да и как иначе, когда твоя стратегия в том, чтобы решать прежде всего собственные проблемы с рейтингом, и уж только потом, если останутся время, средства и воля, — некоторые прочие.

Но даже и здесь у президента тоже есть страховка. Почти сразу же после его выступления на сайте РИА «Новости» появилась короткая заметка: «В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса». Там уважаемый человек, вирусолог из серьезного научного центра разъясняет, что россияне активно нарушали режим на излете «нерабочих недель», и теперь рост заболеваемости неизбежен.

Сами, в общем, виноваты, и не в первый уже раз. Президент ни при чем, от президента — только дары и благо.

Детство мое кончилось давно, и, возможно, я плохо помню правила этой самой игры. Но, мне кажется, бумага побеждает камень. Президент, сосредоточившийся на борьбе против ножниц, тоже, похоже, не очень хорошо помнит правила игры.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»