В Барановичской поликлинике все врачи общей практики заразились коронавирусом 8 12.05.2020, 13:02

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Один из медиков умер, из медсестер - осталось пятеро.

В кабинете инфекционных заболеваний некому вести прием, кроме двух инфекционистов. Приток пациентов очень большой. Врачи в этом кабинете работают только по три часа, - рассказывает медицинский работник, передает «Радыё Рацыя»:

- Сейчас заболел последний доктор, заведующая отделением, у нее подтвердился положительный тест на COVID-19. На данный момент терапевтическое отделение городской поликлиники №3 - совершенно без врачей. Остались только медсестры общей практики. Но их тоже мало. Я работала в инфекционном кабинете более 4 часов.

В отделении инфекционных заболеваний, кроме двух инфекционистов, приходится работать даже эндокринологу, хотя, конечно, профиль не тот. Вполне возможно, что будут задействованы другие специалисты, другого выхода при таком большом количестве пациентов нет. По словам медработника, умирает также много. Но более точные статистические данные станут известны позже, когда заговорят родственники, которых сейчас запугивают. Тогда выйдет грустная картина.