Лошади узнают фото своих владельцев даже спустя месяцы разлуки 1 12.05.2020, 13:10

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Эти животные могут идентифицировать своих хозяев на фото примерно в 75% случаев.

Согласно новому исследованию, лошади могут узнавать фотографии своих владельцев даже спустя шесть и более месяцев разлуки. Это подтверждает, что животные формируют глубокие и длительные эмоциональные связи с людьми, которые их содержат, пишет «Вокруг света».

Эксперимент, проведенный учеными из Французского национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE), показал, что лошади могут идентифицировать своих хозяев на фото примерно в 75% случаев.

Ученым уже было известно, что лошади могут узнавать своих хозяев по запахам или звуковым сигналам. А новые данные демонстрируют, что двумерные изображения людей тоже имеют значение для этих животных.

Результаты эксперимента показывают, что лошади обладают способностью распознавать лица и могут, как и люди, различать фотографии знакомого и незнакомого человека, хотя он и не принадлежит к их собственному виду. Более того, у лошадей информация о человеческих лицах сохраняется в долговременной памяти.

Как проходило исследование

Команда установила два экрана, на которых в случайном порядке отображались человеческие лица. Животных учили взаимодействовать с оборудованием: если лошадь нажимала носом на один из экранов, ее награждали угощением.

Ученые провели 32 сеанса с 11 лошадьми. Они стали выводить на экраны, помимо незнакомых лошадям лиц, фотографии их нынешних хозяев.

Команда распределяла угощение для лошадей случайным образом — независимо от того, выбирали они фото знакомого человека или нет.

Исследователи обнаружили, что, независимо от угощения, лошади выбирали фотографию знакомого человека более чем в 75 процентах случаев.

На следующем этапе тестирования исследователи начали показывать лошадям фотографии предыдущих хозяев, с которыми они не виделись и не работали как минимум шесть месяцев.

Тенденция сохранилась: в 75 процентах случаев животные выбирали знакомое лицо, демонстрируя способность формировать долговременные привязанности.