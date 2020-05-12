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Власти отремонтировали площадь Победы в Минске за $4,6 миллиона

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  • 12.05.2020, 13:57
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Власти отремонтировали площадь Победы в Минске за $4,6 миллиона
ФОТО: HERO.BSU.BY

Ремонт длился один год.

Больше 11,3 млн рублей ($4,6 млн) стоила реконструкция площади Победы в Минске. Часть этой суммы была получена из бюджета города, часть — после республиканского субботника, проведенного в 2019 году. Про это на пресс-конференции рассказала начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская, сообщает "Еврорадио".

"Из бюджета Минска — более 7 миллионов рублей, а от республиканского субботника — 4,3 миллиона рублей", — уточнила чиновница.

Капитальный ремонт площади Победы начался в августе 2019 года и закончился в мае 2020-го. Рабочие подчистили и привели в порядок обелиск, а также заменили гранитные плиты перед ним. Новые, с электроподогревом, обошлись в 1,4 млн рублей. В переходе под монументом появились экраны с военными и историческими событиями.


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