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Президент Польши подписал стратегию нацбезопасности, где РФ названа главной угрозой

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  • 12.05.2020, 14:02
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Президент Польши подписал стратегию нацбезопасности, где РФ названа главной угрозой
Фото: Канцелярия Президента Польши

Варшава берет во внимание агрессивную политику Кремля.

Во вторник президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой главной угрозой названо агрессивную политику России.

Об сообщает агентство PAP.

Документ предусматривает подготовку и введение закона о управления и национальной безопасности, который установит иерархию стратегических и планировочных документов, касающихся национальной безопасности. С подписью президента теряет силу Стратегия национальной безопасности 2014 года.

В документе описывается ситуация с безопасностью, угрозы и проблемы, а также желаемые действия. Стратегия затрагивает политические, военные, экономические, энергетические, социальные вопросы, также учитывает климатические риски.

Агрессивная политика России в стратегии определена как наибольшая угроза Польше.

Дуда после подписания заявил, что стратегия отражает прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет. По его словам, за последние 5 лет на территории страны появились войска НАТО, увеличилась численность армии и ее финансирования.

Стратегия национальной безопасности является основным государственным документом по безопасности и обороны.


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